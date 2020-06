Justice League : Le Snyder Cut ouvre-t-il une boîte de Pandore ?

HBO Max pense que sortir le Snyder Cut de Justice League est déjà un succès pour leur plateforme et n’uvre pas une boîte de Pandore.

Depuis qu’il a été révélé que le film Justice League version Zack Snyder allait sortir l’année prochaine sur HBO Max, un débat a été déclenché sur la façon dont cela changerait les attentes des fans sur les director’s cut en général sur des films existants.

Il est vrai que le fait que l’acharnement des fans a payé soulève des débats et montre que Warner Bros a craqué face à la pression. Alors est-ce que cette décision ouvre une boite de Pandore et change la donne pour d’autres réalisateurs et leurs fans qui pourront exiger un nouveau montage pour leur film ?

Sarah Aubrey, la chef des contenus originaux de HBO voir surtout le Snyder Cut comme une opportunité de faire parler de leur plateforme : « Je ne m’inquiète pas qu’il ouvre une boîte de Pandore. C’est une exception. [Quant au Snyder cut,] je pense que c’est déjà un succès étant donné la presse que nous avons eue autour de ça. »

La sortir de cette version et une façon pour HBO Max d’attirer des abonnés. Mais d’autre y voit une opportunité de pousser les studios a sortir d’autres director’s cut comme celui de Suicide Squad de David Ayer.

Cependant, pour HBO Max, le Snyder Cut est une exception, cela n’entraînera pas d’autres director’s cut similaire. L’Ayer’s Cut est donc pour le moment loin d’arriver si on se fit à ses parole. Mais Warner Bros disait la même chose pour le Snyder Cut, il ne devait jamais arriver, et pourtant, il est en préparation pour l’année prochaine…

Source : THR / Crédit ©Warner Bros