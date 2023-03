The last of us : Changements de perspectives et vilain cannibale avant le final (teaser)

Retour sur le huitième épisode de The Last of us diffusé ce lundi, un tournant pour le duo de héros, et teaser pour le final de saison.

Le penultième épisode de the Last of Us a été mis en ligne ce matin en France. Un episode avant le final, qui marque un tournant dans la perspective de la série, qui jusqu’ici était portée par un duo. Désormais focalisée sur Elie, alors que Joel est entre la vie et la mort, « When we are in need » explore un peu plus Elie pour la rendre encore plus complexe (et teaser subtilement les états qu’elle traverse dans la deuxième partie du jeu-vidéo, The Last of us Part 2.).

Un épisode qui revient aux évènements que nous avions laissé en suspens la semaine dernière, alors qu’on explorait le passé d’Elie avec Riley, sa première morsure et la découverte de son immunité, avant la blessure fatale de Joel, celle qui le laissera à moitié mort, sans aucune certitude de survie.

Dans cet épisode, on suit Elie ; comme dans le jeu, alors que cette dernière tente de chasser de quoi ce nourrir. Elle tombera sur David, le chef d’une congrégation religieuse et cannibale.

Un personnage détestable, qui a été légèrement modifié de manière à donner plus de profondeur et d’effroi vis-à-vis de l’horreur perpétrée par ce personnage. Un épisode chargé en évènements, dans lequel l’acteur originel du Joël dans le jeu, Troy Baker, incarne le bras droit de David.

A l’issu de l’épisode, la joyeuse petite fille que nous avons appris à aimer au fil des épisodes sera radicalement changée par ce qu’elle a traversée, avec une découverte d’une partie d’elle-même qu’elle n’aurait pas imaginé. Un changement qui marquera la suite, et notamment la fin de cette expédition à travers une Amérique post-apocalyptique.

Le changement ne se fait pas seulement auprès d’Elie, puisqu’après avoir été douloureusement soigné par la jeune fille, Joel retrouve cette dernière en fin d’épisode. Des retrouvaille marqué par un surnom donné par Joel à l’adolescent « babygirl », qui prouve que ce dernier accepte enfin ses sentiments pour Elie, comme sa fille adoptive, en la rassurant avec ce surnom qu’il a utilisé pour la dernière fois lors du décès de Sarah.

« When we are in need » marque ainsi la fin de l’hiver, avant l’arrivée du printemps comme dans le jeu original, avec une évolution radicale pour les deux personnages, avant l’épisode final qui sera intense, fois de Cerveau.

The Last of us, episode 9, “Look For the Light” sdera diffuse en France sur Amazon Prime à partir de 3h du matin le 13 Mars prochain.

The Last of Us : Teaser final 1×09

Crédit photo : ©HBO/Warner