The Last of Us saison 1 : Un flashback crève-coeur pour Ellie (spoilers et promo)

L’épisode 7 de The Last of Us révèle un flashback crève-coeur pour Ellie en explorant sa vie avant sa rencontre avec Joel. Spoilers et promo de l’épisode 8.

Cette semaine, The Last of Us a continué d’appuyer là où ça fait mal avec un autre épisode touchant. Left Behind, basé sur le DLC du même nom, commence alors que Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) sont dans une situation désespérée : Joel est entre la vie et la mort après sa blessure de l’épisode précédent et Ellie tente de le sauver.

Très affaibli, Joel dit à Ellie de partir, il la repousse et lui dit de retourner au refuge de Jackson pour retrouver Tommy. Alors qu’Ellie décide de laisser Joel derrière dans le sous-sol d’une maison abandonnée, l’écran devient noir. Va-t-elle vraiment le laisser alors qu’il verse une larme ?

La majeure partie de l’heure se concentre sur la vie d’Ellie avant Joel, dans une école militaire FEDRA de la ZQ de Boston et sur son aventure fatidique dans un centre commercial abandonné avec sa meilleure amie Riley (Storm Reid). Mais à mesure que l’épisode avance, on se rend bien compte que la relation entre Ellie et Riley est bien plus qu’amicale.

Le duo se dirige vers un centre commercial abandonné qui était censé être rempli d’infectés, mais Riley dément et dit à Ellie que les lieux sont sûrs. Une fois entrées dans centre, Riley allume le courant et révèle un centre commercial magnifique mais désordonné. Ellie est impressionnée par tout cela, en particulier par des choses comme les escalators, un carrousel ou encore les vitrines de boutiques de sous-vêtements.

Alors qu’elles traversent le centre commercial, Riley montre à Ellie tout ce qu’elle a prévu pour lui offrir une nuit parfaite. Un peu comme un premier rendez-vous galant, il y a pas mal de flirt et quelques regards amoureux échangés, ce qui signifie qu’elles s’aiment clairement, mais personne n’est prêt à l’exprimer.

Elles jouent à des jeux d’arcades et alors qu’elles continuent de s’amuser, il est révélé qu’un infecté se trouve non loin, laissant entendre aux téléspectateurs que la nuit va mal tourner. Mais avant que l’infecté attaque, Riley emmène Ellie à l’aire de restauration où elle lui montre où elle se cachait.

Riley donne à Ellie un nouveau livre de blagues, celui que nous avons vu dans les épisodes précédents, et elle est absolument ravie. Cependant, le moment est gâché quand Ellie trouve un tas de bombes sur une étagère, clairement destinées à être utilisées contre FEDRA.

Ellie se met immédiatement en colère, disant qu’elle pourrait être l’une des victimes de ces explosifs. Riley dit qu’elle ne laisserait jamais cela arriver, mais elle commence à perdre la confiance d’Ellie. Pour aggraver les choses, Riley ne prévoit pas non plus de rester car elle part avec les Lucioles, c’et sa dernière nuit à Boston.

Ellie part immédiatement dans un accès de rage, mais décide de rebrousser chemin après avoir réalisé qu’elle ne la reverra peut-être plus jamais. Elle trouve Riley dans un magasin d’Halloween et elles tentent d’arranger les choses. Pour détendre l’atmosphère, Riley met un masque d’Halloween et commence à danser sur les comptoirs des magasins. Ellie la rejoint, elles s’embrassent mais elles sont rapidement interrompus lorsque l’infecté arrive et les attaque. Elles se battent dans tout le magasin avant qu’Ellie ne le poignarde à la tête, le tuant immédiatement. Tout semble aller bien, mais elles se rendent compte qu’elles ont toutes les deux été infectés.

Réalisant qu’elles ne peuvent rien faire, elles réfléchissent à leurs deux options : se suicider ou laisser l’infection prendre le dessus et profiter du temps qu’il leur reste. En fin de compte, elles optent pour la deuxième option, mais nous ne voyons pas exactement ce qui arrive à Riley. Bien sûr, Ellie est immunisée, mais Riley est probablement mort d’une manière ou d’une autre.

De retour à l’époque actuelle, Ellie cherche des fournitures pour aider Joel et trouve une aiguille à coudre. Elle est capable de le recoudre et, espérons-le, de le garder en vie.

La semaine prochaine, ce sera déjà l’avant dernier épisode de la saison. D’après la promo, Joel semble encore être en vie mais reste affaibli. La promo montre également l’introduction d’un groupe de personnages qui semble être l’antagoniste des deux épisodes restants, y compris l’arrivée de James joué par Troy Baker, le Joel des jeux vidéo.

The Last of Us, c’est chaque lundi sur Prime Video.

The Last of Us saison 1 – Promo 1×08