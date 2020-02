Disney + prépare deux séries Marvel secrètes et annonce qu’ils ont déjà presque 30 millions d’abonnés.

Disney + continue de puiser dans son catalogue Marvel. Alors que The Falcon and The Winter Soldier est attendue pour le mois d’août, que WandaVision arrive en décembre et que Loki arrive l’an prochain, de nouvelles séries du MCU sont en développement.

Cette semaine, durant le earnings call de Walt Disney Studios (la communication des résultats financiers de la compagnie par téléconférence) Iger a quasiment dévoilé que deux autres séries étaient en préparation. Après avoir discuté du spot du Super Bowl qui faisait la lumière sur The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision et Loki il a confié : « Il y a sept autres séries Marvel à différents stades de développement ou de pré-production. »

On sait qu’une série Ms Marvel avec le personnage de Kamala Khan se prépare, il y a aussi une série She-Hulk, la série animée What if? et il est aussi question d’une série sur Hawkeye et d’une autre sur Moon Knight. Dans l’ensemble, Marvel Studios a annoncé cinq autres séries non présentées dans le spot du Super Bowl, donc Iger a révélé que deux autres sont en cours de développement.

Pour le moment, ces séries n’ont pas été dévoilées, on ne sait pas sur qui ou quoi elles seront centrées. Des rumeurs disent qu’il s’agit peut-être d’une série sur Secret Invasion et une autre sur Nova qui verrait Richard Rider faire son entrée dans le MCU.

On parle aussi peut-être d’une série Young Avengers sachant que Kamala Khan et Kate Bishop vont être introduite via les séries Ms Marvel et Hawkeye. WandaVision va aussi introduire Wiccan et Speed, les enfants de Scarlett Witch et Vision. Il y a donc la possibilité pour Disney+ et Marvel de construire une série crossover avec les Young Avengers.

Evidemment, ce ne sont que des théories et spéculations. A ce stade, tout est possible. En attendant, nous savons que The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision et Loki sont des certitudes et qu’elles arrivent bientôt.

Disney + est vraiment en plein boom. Le service de streaming se félicite d’avoir attiré presque 30 millions d’abonnés en moins de 3 mois. La plateforme, qui sera disponible en France le 24 mars prochain, a été lancé aux Etats-Unis au mois de novembre 2019 et compte déjà 28,6 millions d’abonnés.

