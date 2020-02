Loki, Falcon and The Winter Soldier, WandaVision : Teaser des séries Marvel Disney +

Marvel et Disney + dévoilent un premier teaser pour les séries Loki, Falcon and The Winter Soldier et WandaVision.

Le Big Game du Super Bowl fut l’occasion pour Disney + de dévoiler un premier teaser pour les séries tant attendues de Marvel avec les personnages adorés des films Avengers. Les premières images de Loki, Falcon and The Winter Soldier et WandaVision sont ainsi à découvrir dans un court spot de 30 secondes.

Si le teaser est rapide, ce premier aperçu est assez intéressant. On peut voir Sam alias Falcon avec le bouclier de Captain America, WandaVision à l’air complètement originale et promet d’être un sacré trip, quant à Loki, on retrouve ici une ancienne version du personnage qui est prêt à mettre tout à feu et à sang.

Anthony Mackie et Sebastian Stan reprennent leurs rôles de Sam et Bucky dans Falcon and The Winter Soldier ; Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leurs rôles de Scarlet Witch et Vision dans WandaVision et Tom Hilddleson revient en Loki dans la série du même nom.

Notez que toutes ces séries sont liées au MCU et font partie de la Phase 4. Elles joueront un rôle sur les différents films à venir.

The Falcon and The Winter Soldier devrait arriver dès cet été sur Disney +, WandaVision suivra cet automne et Loki est prévu le printemps 2021.

Disney + sera disponible en France dès le 24 mars prochain.

Loki, Falcon and The Winter Soldier, WandaVision – Teaser