WandaVision : Le synopsis révèle que « les apparences sont trompeuses »

Découvrez le synopsis de la série Marvel WandaVision avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Le couple aura des enfants.

Après un premier teaser diffusé durant le Super Bowl, la série WandaVision continue de se dévoiler un peu avec un synopsis officiel. La série arrivera sur Disney + dans quelques mois et on a enfin un aperçu de ce qui ressemble à une série complètement barrée.

Le premier teaser a vu Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) dans des situations différentes inspirées de sitcoms classiques. Le synopsis confirme que la série sera sous forme de sitcoms classiques.

Voici le synopsis : « WandaVision de Marvel Studios mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), deux êtres surpuissants vivant leur vie de banlieue idéale, commencent à soupçonner que les apparences sont trompeuses.. »

Ce que ce synopsis ne dit pas, c’est que Wanda est enceinte. Dans l’une des scènes, c’est très rapide, mais on peut voir qu’elle a le ventre rond. La série va introduire les jumeaux de Wanda nommés Tommy et Billy. Pour le moment, on ne sait pas trop quel impact ils auront sur l’histoire.

Dans les comics, les jumeaux sont créés grâce aux superpouvoirs de Wanda et l’essence de vie de Mephisto. Ce dernier ne devrait pas faire partie de la série, on attend sont de voir comment seront conçu les enfants.

WandaVision est réalisée par Matt Shakman et écrite par Jac Schaeffer. La série sera disponible sur Disney + au courant de l’année.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel