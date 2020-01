Star Wars L’Ascension de Skywalker : Pourquoi Rey part sur Tatouïne et choisit ce nom

Le co-scénariste Chris Terrio explique pourquoi Rey part sur Tatouïne et pourquoi elle choisit ce nom dans Star Wars L’Ascension de Skywalker. Spoilers.

Depuis la sortie de Star Wars L’Ascension de Skywalker, le co-scénariste Chris Terrio discute des choix qui ont été faits dans le film. L’un de ces choix était d’envoyer Rey sur Tatouïne à la fin, après avoir vaincu l’Empereur Palpatine et le Premier Ordre.

Luke et Leia son désormais morts et elle décide de ramener leurs sabres lasers là où toute la saga a commencé et elle les enterre dans le sable. Récemment, dans une interview à IndieWire, Terrio a expliqué ce choix qui était surtout pour réunir le frère et la sœur.

« Nous avons pensé qu’avec cela, leur rendait hommage et en quelque sorte ça défait le péché originel à la fin du troisième film, qui est la séparation des jumeaux. Je veux dire, bien sûr, ils devaient être séparés pour assurer leur sécurité, et la trilogie n’existerait pas, les six films n’existeraient pas s’ils n’avaient pas été séparés ! Mais cela nous a semblé être comme un tort qui devait être corrigé. Nous avons délibérément décrit dans le script l’enveloppement des sabres, comme ‘comme si vous enveloppiez des nourrissons’.»

Pour lui, Tatouïne était le lieu idéal : « C’est ce que vous voyez dans le troisième film, où les deux nourrissons sont enveloppés, et l’un est envoyé à Tatooine pour être agriculteur, et l’autre est envoyé à Alderaan pour être princesse. La maison de Leia n’existe plus, alors nous avons pensé que Luke pourrait emmener Leia chez lui où il a grandi et où nous avons vu Star Wars pour la première fois. »

Au sujet de choix de Rey de prendre le nom de Skywalker au lieu de se réaproprier le nom Palpatine, Terrio confie : « Pour nous, cela ressemblait à la fin appropriée, car au début de la trilogie, il y a un Skywalker qui est essentiellement corrompu à nouveau comme Anakin, pour devenir plus comme Palpatine. En fin de compte, nous pensions que la victoire finale de la Lumière et le dernier acte d’affirmation de soi de Rey était de déclarer que malgré son sang, elle était une Skywalker. A ce moment, les Skywalker gagnent vraiment la saga familiale. »

Star Wars L’Ascension de Skywalker est actuellement en salles.

