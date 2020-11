The Affair : Ruth Wilson ne se sentait pas en sécurité sur la série

Ruth Wilson revient sur son départ de la série The Affair et dit qu’elle ne sentait pas en sécurité.

Ruth Wilson s’est récemment confiée sur son départ controversé de la série The Affair en 2018. Elle explique qu’elle a quitté son rôle d’Alison avant la cinquième et dernière saison de la série parce qu’il y avait des choses pour lesquelles elle « ne se sentait pas en sécurité ».

Elle ajoute : « La raison pour laquelle je ne me suis pas trop exprimée su mon départ de The Affair est que je ne sais pas vraiment comment en parler. Il y a beaucoup de bruit et de colère qui l’entoure et c’est vraiment à moi que revient le pouvoir de choisir comment je discute de ma vie et de mes expériences. »

En décembre 2019, dans une enquête de The Hollywood Reporter sur ce départ de Wilson, il a été dit que l’actrice n’était pas à l’aise avec la nature de certaines scènes dénudées. Elle aurait dit que certaines de ses scènes étaient purement gratuite et faites pour émoustiller sans servir l’histoire. Elle aurait aussi refusé de filmer une scène de sexe trop agressive, dans laquelle Dominic West (Noah) la pousse contre un arbre.

En réponse, la showrunner et co-créatrice de The Affair, Sarah Treem, a insisté à l’époque sur le fait qu’elle « essayait de protéger » Wilson « et que les scènes de sexe étaient filmées en toute sécurité et avec respect.»

Sans aborder directement les problèmes présumés entourant les scènes de sexe, Wilson a déclaré à Stylist : « Ce qui est important à dire, c’est que j’ai pris la parole. J’avais une voix. Je me suis défendue. Il y avait une situation dans The Affair où les choses n’allaient pas bien, et je les ai traitées et j’ai réussi à me protéger. »

« C’était avant #MeToo et avant Harvey Weinstein », a-t-elle ajouté, « et pourtant, mon instinct était très clair et fort sur ce que je sentais être mal, ce qui se passait et ce à propos de quoi je ne me sentais pas en sécurité.»

Ruth Wilson est désormais dans la série His Dark Materials qui revient le 8 novembre prochain sur HBO et en US+24 sur OCS.

Source : Stylist / Crédit ©Showtime