The Affair : Ruth Wilson aurait quitté la série à cause d’un environnement hostile

Les véritables raisons du départ de Ruth Wilson de la série The Affair auraient fait surface. Elle serait partie à cause d’un environnement de travail hostile et de la nudité gratuite.

Durant 4 saisons Ruth Wilson a incarné Alison Bailey, un des personnages clés de la liaison par laquelle tout a commencé. A la fin de la saison 4, les fans ont été surpris du départ de Wilson de la série. S’il a été dit que son départ était dû à la parité des salaires, l’actrice n’a jamais dévoilé les véritables raisons de son départ parce qu’elle n’avait pas le droit d’en parler. Elle aurait signé un contrat de non divulgation.

Cette semaine, The Hollywood Reporter a dévoilé dans un article que Wilson a décidé de quitter la série à cause d’un environnement de travail hostile et toxique. Selon le site américain, Wilson et la showrunner Sarah Treem ne s’entendait plus. Il est aussi dit que Wilson était frustrée par les scènes de nue excessives qu’on lui demandait de faire.

THR a enquêté et interrogé des personnes qui ont été témoins de l’affaire. Wilson ne voulait apparemment plus faire des scènes de nue qu’elle jugeait non nécessaires. Son refus lui aurait collé l’étiquette “d’actrice difficile”. Elle ne supportait plus les remarques déplacées

L’article souligne le fait que Wilson se sentait sous pression de la part de la showrunner qui l’aurait poussé à faire des scènes dénudée. Selon THR, Treem amadouait les actrices de la série en leur disant combien elles étaient belles ou elle les faisait culpabiliser en leur disant qu’elles retardaient la production.

Réponse de Sarah Treem

Sarah Treem a répondu à ces accusations et les réfute complètement. Elle dit qu’elle n’a jamais manipuler personne sur le tournage : “Je ne dirais jamais ces choses à un acteur. Ce n’est pas qui je suis. Je ne suis pas une personne manipulatrice et j’ai toujours été féministe,” dit Treem.

Elle a ajouté qu’elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour que Wilson se sente à l’aise avec ces scènes, y compris en coupant certaines scènes avec lesquelles l’actrice était mal à l’aise, en faisant les storyboards des scènes à l’avance, et en lui montrant les scènes à approuver avant qu’elles ne soient diffusées.

“J’ai consacré toute ma vie professionnelle à écrire et à parler des problèmes des femmes, des causes des femmes, de l’autonomisation des femmes et de créer des rôles forts et complexes pour les femmes dans le théâtre et à Hollywood, sur et hors écran. C’est ce à quoi je pense, ce qui m’intéresse, c’est ce qui anime ma vie et mon travail.”

Elle ajoute : “La raison pour laquelle j’ai même créé The Affair était de montrer comment l’expérience féminine de se déplacer dans le monde est si différente de l’expérience masculine, c’est comme parler une deuxième langue. L’idée que je cultiverais un environnement dangereux ou harcelerais une femme sur une de mes séries est tout à fait ridicule et faux.”

Enquête interne

L’article de THR dévoile qu’en 2017, Wilson s’est plainte auprès de Showtime par rapport à l’environnement hostile dans lequel elle travaillait ce qui a poussé Showtime à lancer une enquête interne. Le producteur et réalisateur Jeffrey Reiner a été mis en cause pour comportement inapproprié. Il aurait eu une conversion avec Lena Dunham et Jenni Konner les co- showrunners de Girls) pour convaincre Wilson de faire plus de scènes nue.

Il est dit que la série n’a pas engagé de coordinateur de scènes intimes avant la dernière saison et que certaines personnes se sentaient mal à l’aise sur le plateau. Après l’enquête de Showtime, Reiner aurait été interdit de réaliser des épisodes avec Wilson puis il a décidé de partir. Cette incident aurait permis à Wilson de négocier son départ.

Elle aurait pu choisir la conclusion de son personnage Alison. Elle a refusé qu’Alison se fasse violer avant d’être assassinée. Si le personnage a été tué, elle n’a pas été violée avant.

On notera que la série SMLIF – également sur Showtime – a eu un problème similaire avec l’actrice Samara Weaving qui se sentait sous pression de la part de la showrunner Frankie Shaw pour les scènes de sexe.

Source : THR / Crédit ©Showtime