The Affair : La créatrice se défend contre les accusations d’environnement toxique

Sarah Treem, la créatrice de la série The Affair se défend contre les accusations concernant le départ de Ruth Wilson.

Cette semaine, une affaire a éclaté dans les coulisses de la série The Affair. Les raisons du départ de Ruth Wilson ont faits surface à travers une enquête menée par The Hollywood Reporter. La créatrice Sarah Treem aurait créé un environnement toxique et hostile et elle est aussi accusée d’avoir forcé Ruth Wilson à filmer trop de scènes dénudées, ce qui mettait l’actrice mal à l’aise.

Plusieurs sources ont confié à THR que Wilson se sentait mal sur le tournage de la série tandis que d’autres ont défendu la créatrice en disant qu’elle faisait tout pour facilité le tournage des scènes de sexe. Treem elle-même s’est défendu en disant qu’elle s’est pliée aux demandes de l’actrice autant que possible.

Dans un essai publié sur le site Deadline, Sarah Treem a répondu à ces accusations parce qu’elle pense que sa version de l’histoire n’a pas été dite avec partialité. Elle défend ses choix créatifs et explique que le personnage d’Alison joué par Wilson est en partie basé sur son propre trauma et son expérience personnelle. Elle dit aussi qu’elle a tout fait pour s’assurer que les scènes de sexe de Wilson étaient gérées le plus délicatement possible.

“Nous n’étions pas d’accord sur les choix du personnage ou sur la nécessité ou non d’une scène de sexe pour faire avancer l’intrigue”, écrit Treem. “Mais ce n’est pas la même chose que de ne pas respecter ou soutenir le besoin d’une actrice de se sentir en sécurité dans son environnement de travail, ce que je prends toujours incroyablement au sérieux.”

Treem donne des exemples spécifiques de scènes et d’épisodes dans lesquels elle et Wilson étaient en désaccord avec ce qui était bon pour le personnage et où l’actrice a exprimé son malaise avec le sexe ou la nudité. Cependant elle dit qu’elle a toujours travaillé en étroite collaboration avec Wilson pour parvenir à trouver un terrain d’entente. “Je travaillais incroyablement dur pour trouver une sorte de juste milieu pour nous, où elle se sentirait bien de faire la série et nous pourrions continuer à faire avancer l’histoire”, écrit Treem.

Les exemples donnés par Treem couvrent chacune des saisons où Wilson a travaillé sur The Affair, indiquant que la frustration de l’actrice avec des scènes sensibles était constamment présente malgré les tentatives de résoudre les problèmes.

Après l’incident avec le réalisateur Jeffrey Reiner et son interaction avec Lena Dunham et Jenni Konner, Treem dit qu’elle a tenté de gérer la situation mais que Showtime a rejeté sa demande. Elle voulait suspendre la production et s’excuser auprès des acteurs. Apparemment, Reiner a montré à Dunham une photo de Maura Tierney (Helen dans la série) avec le pénis d’une doublure près de son visage.

Treem a conclu son essai en disant : “Je n’étais pas toujours d’accord avec Ruth Wilson, mais j’avais toujours du respect pour son travail, ses capacités et son processus et j’ai essayé de lui écrire un personnage digne de son immense talent. Je sais qu’elle continuera de raconter l’histoire de personnages féminins remarquables, complexes et aux multiples facettes pour le reste de sa longue carrière. J’ai l’intention de faire de même.”

Toute cette histoire ternit vraiment l’héritage de cette série qui est sans doute l’une des meilleures créées cette décennie.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Showtime