Joker Folie à Deux : Nouvel aperçu de Joaquin Phoenix

Todd Phillips partage une nouvelle image de Joaquin Phoenix dans le film Joker Folie à Deux.

Joker est devenu l’une des surprises les plus inattendues du monde du cinéma de bande dessinée, avec sa réinvention du méchant de DC qui a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. La suite du film, Joker : Folie à Deux, a terminé sa production plus tôt cette année et devrait plonger dans la dynamique entre Arthur Fleck / Le Joker (Joaquin Phoenix) et Harley Quinn (Lady Gaga).

La sortie en salles de Joker : Folie à Deux est prévue dans exactement un an, le 4 octobre 2024 aux Etats-Unis (le 2 octobre en France). Todd Phillips, qui a réalisé et co-écrit le film, a célébré l’occasion – ainsi que le quatrième anniversaire des débuts du premier Joker avec une nouvelle photo des coulisses.

Sous la photo, qui montre Phoenix debout sous la pluie, on peut lire le message : « 4 octobre. Merci pour tous les messages. Il y a quatre ans, nous avons fait un sacré voyage. Beaucoup de bons souvenirs. D’autres à venir. »

Joker : Folie a Deux sera une comédie musicale qui suivra la romance tordue entre Arthur Fleck/Joker de Joaquin Phoenix et Harley Quinn de Gaga, une grande partie du film se déroulant apparemment à l’asile d’Arkham. Le film mettra également en vedette Zazie Beetz, Brendon Gleeson, Catherine Keener et Jacob Lofland.

Joker Folie à Deux se trouve sous la bannière « Elseworlds » de DC, à savoir que le film existe en dehors de la continuité du DCU principal de James Gunn et Peter Safran. On peut supposer que Gaga ne reprendra pas son rôle dans le canon plus large de DC où c’est Margot qui tient pour le moment le rôle et qui n’a pas été recastée pour l’instant.

Crédit ©Warner Bros/Todd Philips