Kingsman 3 : Le film préquel The King’s Man pose les bases pour la suite

Le réalisateur Matthew Vaughn a révélé que The King’s Man : Première Mission sèmera des graines pour Kingsman 3.

Le réalisateur Matthew Vaughn a confirmé que le film préquel The King’s Man : Première Mission posera les bases de Kingsman 3. The King’s Man voyage dans le temps pour ce prochain épisode, le film se déroulant pendant la Première Guerre mondiale et établissant les origines de l’agence de services secrets.

Si le film se passe des décennies en arrière et impliquent toute une série de nouveaux personnages, Vaughn a révélé que le film aidera à préparer l’avenir de la franchise lorsqu’elle reviendra à la chronologie principale.

« Nous avons posé les bases de ce qui va se passer dans Kingsman 3 depuis le début. Et ça va être très différent, » confie le réalisateur. Cependant, Vaughn a aussi révélé qui ne sera peut-être pas à la réalisation de ce troisième volet de la franchise principale. « Je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. Il y a une opportunité pour un [autre] réalisateur de vraiment changer les choses, mais j’y réfléchis. »

Pour le moment, on ne sait rien de Kingsman 3 mais on attende voir ce que donnera le film préquel qui sort le mois prochain.

Dans The King’s Man Première Mission, une collection des pires tyrans et criminels de l’histoire se rassemble pour préparer une guerre et éliminer des millions de personnes, un homme s’engage alors dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.

A l’affiche du film on trouve Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson, Daniel Bruhl, Rhys Ifans, Matthew Goode, Djimon Hounsou, Gemma Arterton, Charles Dance, Tom Hollander, Stanley Tucci, Ralph Fiennes et Liam Neeson.

Réalisé par Matthew Vaughn, The King’s Man Première Mission sort le 16 septembre 2020.

Source : Empire / Crédit ©20th Century Studios