Matrix : Une franchise née de la rage et de l’oppression ressenties par ses créatrices

Lilly Wachowski explique que la franchise Matrix a été créée à cause de la rage et de l’oppression qu’elle ressentait à l’époque.

En 1999, le monde des films de science-fiction a été changé à jamais avec les débuts de Matrix. Un film d’action et de SF révolutionnaire aux effets spéciaux inédits. Deux décennies plus tard, Lilly Wachowski, l’une des co-créatrices de la franchise, a largement laissé Hollywood et le cinéma derrière elle-même si elle produit encore quelques projets comme la série Work in Progress. Mais Lilly Wachowski a beaucoup de ressentiment envers Hollywood parce qu’elle pense avoir son temps.

Dans une récente interview à The Hollywood Reporter, elle confie : « J’ai un ressentiment envers l’industrie parce que j’ai l’impression d’avoir perdu mon temps personnel. Le cinéma est vraiment une machine à voyager le temps dans laquelle on entre et on se bouscule puis, dans certains cas, on en ressort un an et demi plus tard pour chaque film. »

Après la trilogie Matrix, elle s’est à nouveau associée avec sa sœur pour réaliser le film Cloud Atlas en 2012 puis elles ont créé la série Sense8 en 2015. Après ça, elle a pris la décision de s’éloigner parce qu’elle sentait qu’elle perdait le contrôle de son art : « Je suis entrée dans le métier lorsque le cinéma était à son apogée, avant que les conseils d’administration et les spécialistes du marketing ne trouvent un moyen de s’immiscer dans les films, » dit-elle.

Elle ajoute : « Finalement, toutes ces personnes et institutions se sont retrouvées dans la pièce avec vous et spécifiquement derrière la machine à écrire et derrière l’objectif. Cela a créé un peu de tension pour moi personnellement. Je suis arrivée à ce point de rupture et j’ai dû m’éloigner. »

Mais ce sentiment, Lilly Wachowski le ressentait déjà bien avant, au début de sa carrière, avant qu’elle ne fasse sa transition de genre et se libère en embrassant sa véritable identité. Elle explique que Matrix était une allégorie d’être bloqué.e dans une réalité qui n’est pas a sienne : « Matrix est née de beaucoup de colère et de rage, et c’est de la colère contre le capitalisme et la structure corporatisée et les formes d’oppression. La rage bouillonnante en moi concernait ma propre oppression, que je [me forçais] à rester dans le placard. »

Aujourd’hui, Lilliy Wachowski s’est éloignée du monde de Matrix et laisse les rênes à sa sœur qui réalise le prochain volet sans elle. En tant que femme transgenre assumée, elle ne ressent plus le besoin de s’exprimer à travers cette allégorie. Désormais, elle cherche de nouveaux projets qui mettent sa communauté en valeur, comme la série Work in Progress (disponible sur MyCanal).

« Je mets plus de personnes queer et trans à l’écran pour montrer de quoi nous sommes capables et montrer quels artistes incroyables nous sommes. C’est une chose difficile à abandonner, » conclue-t-elle.

Source : THR / Crédit ©DR/Warner Bros