Dune 3 : Denis Villeneuve va officiellement terminer sa trilogie

Le troisième film Dune de Denis Villeneuve est officiellement en préparation avec l’adaptation de Dune Messiah.

Denis Villeneuve va pouvoir réaliser son rêve et terminer sa trilogie Dune. Legendary a confirmé jeudi qu’ils développaient actuellement un troisième film de la franchise de science-fiction basé sur les romans originaux de Frank Herbert. Les studios sont aussi en pourparlers avec Villeneuve pour adapter le livre non-fictionnel d’Annie Jacobsen Nuclear War: A Scenario après cela.

Le but de Villeneuve a toujours été de faire une trilogie pour raconter cette vaste histoire. Dune : Deuxième partie a complété l’adaptation du roman de science-fiction original de Frank Herbert de 1965, mais Herbert a écrit cinq suites avant sa mort en 1986 (son fils Brian Herbert et Kevin J. Anderson ont depuis ajouté à la franchise avec de nombreux livres supplémentaires). La première des suites d’Herbert, Dune Messiah de 1969, est ce que Villeneuve veut adapter pour son troisième film.

« J’ai toujours imaginé trois films », a précédemment déclaré Villeneuve à EW. « Ce n’est pas que je veuille faire une franchise, mais c’est Dune, et Dune est une histoire énorme. Pour l’honorer, je pense qu’il faudrait au moins trois films. Ce serait le rêve. Suivre Paul Atreides et son arc complet serait bien. »

Dune Messiah reprend quelques années après la fin de Dune, avec Paul encore plus puissant qu’avant mais maintenant menacé par une sombre conspiration. L’histoire présente de nouvelles factions intergalactiques comme les Tleilaxu, des biologistes avancés qui ont développé une technologie de clonage et emploient des espions métamorphes appelés Face Dancers.

Dune Messiah propose également des rôles plus importants pour les personnages que les téléspectateurs viennent de rencontrer dans Dune : Deuxième partie, comme la princesse Irulan (Florence Pugh) et la sœur de Paul, Alia (Anya Taylor-Joy). Cela continuerait également l’histoire entre Chani (Zendaya) et les Atréides.

En attendant d’avoir plus d’informations sur ce troisième volet, qui sera le dernier pour Villeneuve, Dune : Deuxième partie est actuellement en salles.

Source : EW / Crédit ©Legendary/Warner Bros