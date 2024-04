The Walking Dead The Ones Who Live : Les films étaient “très différents” (spoilers)

Le producteur de The Walking Dead révèle que la trilogie de films originalement prévue était « très différente » de la série The Ones Who Live. Spoilers.

Alors que la série The Walking Dead The Ones Who Live – co-créée par Andrew Lincoln et Dania Gurira avec le directeur du contenu de Walking Dead, Scott M. Gimple – vient de démarrer sur Paramount+ en France, elle s’est terminée ce week-end de Pâque aux Etats-Unis. Si vous ne voulez pas être spoilé sur la fin de la série, passez votre chemin et revenez quand vous aurez fini la série pour savoir en quoi elle est différente de la trilogie originalement prévu par la production.

***Spoilers***

The Walking Dead: The Ones Who Live s’est achevée ce dimanche avec Rick et Michonne (Andrew Lincoln et Dania Gurira), qui ont réussi (de justesse) leur plan visant à trouver et détruire le dossier sur Alexandria que Jadis avait caché, puis à vaincre non seulement le major Beale, mais aussi à faire exploser toute l’armée de la République civique de Philadelphie.

L’épisode s’est ensuite fini sur une douce note alors que Rick et Michonne rentraient chez eux pour retrouver leur fille Judith et enfin présenter RJ à son courageux père.

Ce final de The Ones Who Live arrive près de cinq ans et demi après l’annonce que Lincoln serait en tête d’affiche d’une trilogie complète de films centrés sur Rick qui « élargiraient » l’univers de Walking Dead et « montreraient un tout autre coin du monde ». Mais en juillet 2022, il a été révélé lors du Comic-Con de San Diego que cette série de films prendrait plutôt la forme d’une série limitée créée sur AMC en février.

Alors à quoi auraient ressemblé la reprise des aventures de Rick dans les films initialement envisagés, par rapport à la série de six épisodes que nous avons eue ? Ça aurait été « très, très différent », a déclaré Gimple à TVLine. « C’était une chose très, très différente qui traversait en fait de nombreuses itérations. »

« Quand nous avons commencé à développer les films, Danai était encore dans The Walking Dead », explique Gimple, « elle n’était pas dans ce premier film, et c’était donc extrêmement différent. » Dans la série, ils tombent nez-à-nez à la fin du premier épisode et se retrouvent pleinement au cours du deuxième.

Rick et Michonne se seraient quand même réunis – « dans le deuxième film, parce que je savais que [Danai] serait disponible d’ici là, et je savais qu’elle était incroyablement critique », dit Gimple. « Mais cela aurait donné lieu à un film très différent, même si les circonstances de Rick étaient à peu près les mêmes et la relation avec CRM et la ville était à peu près la même. »

Un travail d’équipe

Au final, tout s’est clairement déroulé pour le mieux, d’autant plus que The Ones Who Live a bénéficié de la contribution directe des vétérans de la franchise Lincoln et Gurira en tant que co-créateurs et producteurs exécutifs. Gurira a même écrit l’épisode 4.

« J’étais nerveux à l’idée de suivre cette voie, à certains égards », partage rétrospectivement Gimple. « Vous ne savez pas comment ça va se passer, mais même en parlant des films à Andrew, il y avait une ambiance confortable. Et puis quand nous étions tous les trois, ce premier jour, nous avons vraiment commencé à cuisiner très rapidement. J’ai étalé pour eux tous ces ingrédients des cinq dernières années sur la table et nous avons commencé à cuisiner ensemble. »

Il ajoute : « Nous étions sur la même longueur d’onde, mais nous nous défiions également les uns les autres, et nous nous faisions constamment rire », poursuit le patron de la franchise. « C’était une de ces choses où même s’il y avait un effacement, c’était un si bon moment. Et nous savions que nous l’abordions avec intégrité. »

Pour finir quand on lui demande s’ils envisagent plus d’épisodes maintenant que le couple est de retour à la maison, Gimple confie : « C’était une aventure folle de réaliser The Ones Who Live », note-t-il. « C’était comme six années de beaucoup d’espoir, de pivotement et de travail. » Et quand tout a été dit et fait, « Cela ne s’est pas passé comme je le pensais ; ça s’est tellement mieux passé. »

Alors quand il s’agit de raconter davantage l’histoire de “Richonne” …. « C’est possible », dit-il.

La série The Walking Dead The Ones Who Live est actuellement diffusée en France chaque vendredi sur Paramount+

Source : TVLine / Crédit ©AMC