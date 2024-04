Doctor Who : Nouveau trailer, titres dévoilés et retour de Steven Moffat

Doctor Who dévoile un nouveau trailer, les titres des nouveaux épisodes et annonce Golda Rosheuvel de Bridgerton au casting. Plus Steven Moffat est de retour en tant que scénariste.

Après un premier vrai trailer dévoilé il y a peu, Doctor Who offre un nouvel aperçu de la nouvelle saison révélant par la même occasion les titres des épisodes.

Ready to rock through time? 🌀🔥 #DoctorWho premieres on @BBCiPlayer in the UK 11th May and @DisneyPlus 10th May where available pic.twitter.com/ygn67yoesU — Doctor Who (@bbcdoctorwho) March 31, 2024

La série de science-fiction reviendra le 10 mai sur Disney+, avec deux épisodes : Space Babies et The Devil’s Chord, tous les deux écrits par le showrunner Russell T Davies. Il a également écrit les épisodes 4, 5, 7 et 8, soit la majorité de la saison.

Et surprise, l’épisode 3, Boom, est écrit par Steven Moffat, l’ancien showrunner de la série.

Découvrez, ci-dessous, la liste complète des épisodes avec les scénaristes et réalisateurs associés.

1. ‘Space Babies’ – écrit par Russell T Davies, réalisé par Julie Anne Robinson

2. ‘The Devil’s Chord’ – écrit par Russell T Davies, réalisé par Ben Chessell

3. ‘Boom’ – écrit par Steven Moffat, réalisé par Julie Anne Robinson

4. ’73 Yards’ – écrit par Russell T Davies, réalisé par Dylan Holmes Williams

5. ‘Dot and Bubble’ – écrit par Russell T Davies, réalisé par Dylan Holmes Williams

6. ‘Rogue’ – écrit par Kate Herron et Briony Redman, réalisé par Ben Chessell

7. ‘The Legend of Ruby Sunday’ – écrit par Russell T Davies, réalisé par Jamie Donoughue

8. ‘Empire of Death’ – écrit par Russell T Davies, réalisé par Jamie Donoughue

Ailleurs il a été annoncé que Golda Rosheuvel, connue pour son rôle de Reine Charlotte dans La Chronique de Bridgerton, rejoint la série dans le rôle de Jocelyn. Elle sera présente dans le premier épisode.

Roll out the intergalactic carpet! 🤩 Golda Rosheuvel joins the upcoming series of #DoctorWho as Jocelyn pic.twitter.com/CGBoxZuPIj — Doctor Who (@bbcdoctorwho) March 31, 2024

Avec Ncuti Gatwa dans le rôle du Quinzième Docteur et Millie Gibson dans le rôle de sa camarade Ruby Sunday, le casting de cette nouvelle saison comprend également Jinkx Monsoon, Aneurin Barnard, Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Genesis Lynea, Jemma Redgrave, Lenny Rush, Indira Varma et Angela Wynter.

Rendez-vous le 10 mai prochain sur Disney+ pour les nouvelles aventures du Docteur.

Source : RadioTimes / Crédit ©BBC