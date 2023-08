Dune 3 : Denis Villeneuve souhaite adapter Le Messie de Dune

Denis Villeneuve souhaite adapter Le Messie de Dune afin de compléter sa trilogie après Dune Deuxième Partie.

Denis Villeneuve n’a pas l’intention de s’arrêter après Dune Deuxième Partie. En effet, le réalisateur québécois souhaite adapter Le Messie de Dune (Dune Messiah en VO) en tant que troisième volet et ainsi compléter sa franchise Dune.

Dans une récente interview avec le magazine Empire, le réalisateur a partagé ses espoirs pour un troisième volet de la série de films épiques de science-fiction, déclarant : « Si je réussis à faire une trilogie, ce serait le rêve. »

À propos de la progression de « Dune 3 », Villeneuve a confié : « Je dirai qu’il y a des mots [posés] sur le papier. »

« Dune : Troisième partie » serait basé sur Le Messie de Dune, la suite directe du roman original de 1965 de l’auteur de Dune, Frank Herbert. Herbert a écrit cinq suites au total, dont Les Enfants de Dune, L’Empereur-Dieu de Dune et Les Hérétiques de Dune. Après la mort d’Herbert en 1986, son fils Brian a publié plusieurs romans et suites dans l’univers « Dune ».

« Le Messie de Dune été écrit en réaction au fait que les gens percevaient Paul Atréides comme un héros », a expliqué Villeneuve. « Ce n’est pas ce qu’il voulait faire. Mon adaptation [de ‘Dune’] est plus proche de son idée selon laquelle il s’agit en fait d’un avertissement. »

Villeneuve a révélé que si son adaptation du « Messie » se produisait (rien est encore confirmé), le troisième film serait son dernier dans la franchise Dune. « Après cela, les livres deviennent plus… ésotériques », a-t-il déclaré.

Dune Deuxième Partie poursuivra l’histoire de Paul Atréides (Timothée Chalamet) alors qu’il fait équipe avec Chani (Zendaya) et les Fremen pour se venger de ceux qui ont détruit sa famille. Outre Chalamet et Zendaya, le casting de Dune Deuxième Partie comprend Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem Dave Bautista, Christopher Walken, Lea Seydoux et plus encore.

La sortie du film a été reportée du 1er novembre 2023 au 15 mars 2024 en raison de la grève des acteurs en cours qui ne pourront pas faire la promotion du film.

Source : Empire / Crédit ©Warner Bros