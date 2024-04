Daredevil Born Again : Un premier aperçu officiel a été dévoilé

Lors d’une assemblée des actionnaires de Disney, un aperçu de la prochaine série Daredevil: Born Again a été présenté en avant-première.

Matt Murdock (Charlie Cox) entre en action vêtu d’un nouveau look dans Daredevil Born Again, préparant son retour dans l’univers cinématographique Marvel.

Lors d’une récente assemblée des actionnaires de Disney (via Discussing Film), un bref aperçu de Daredevil Born Again a été montré. Pour le moment, ces images (très furtives) sont encore précoces, mais elles voient Cox de retour dans le rôle de Daredevil au milieu d’une action.

First official peek at ‘DAREDEVIL BORN AGAIN’. Shown during Disney’s shareholders meeting. pic.twitter.com/iO1pTtk8E7 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 3, 2024

Pour le moment, les détails de l’intrigue restent secrets, mais la série Disney+ devrait poursuivre les intrigues établies dans la série originale Daredevil sur Netflix, ainsi que dans la série Marvel Spotlight Echo, notamment le Caïd candidat à la mairie de New York.

Avant la refonte créative de Born Again, la série n’était pas censée se connecter avec la série Daredevil de Netflix, qui a présenté pour la première fois au public la version du personnage incarné par de Cox. Cependant, ce n’est plus le cas, Born Again étant destinée à être une continuation directe de la série Netflix.

Cette nouvelle vision créative a permis le retour de plusieurs personnages préférés des fans de Daredevil de Netflix pour la suite, notamment Deborah Ann Woll dans le rôle de Karen Page et Elden Henson dans le rôle de Foggy Nelson qui ne devaient pas revenir à l’origine. Lorsque le tournage a repris en janvier 2024, les deux acteurs ont été rapidement repérés sur le tournage avec Cox à New York, pour le plus grand plaisir du fandom du MCU.

En attendant une date de diffusion pour Daredevil Born Again, la série précédente Daredevil est disponible sur Disney+.

Source : Discussing Film / Crédit ©Marvel/Disney