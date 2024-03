Gen V : Production de la série suspendue après le décès de Chance Perdomo

Chance Perdomo, l’acteur des séries Gen V et Les Nouvelles Aventures de Sabrina est décédé à l’âge de 27 ans.

C’est une tragédie qui frappe la famille The Boys / Gen V. Chance Perdomo, qui incarne André Anderson dans la série spin-off Gen V, est décédé ce samedi des suites d’un accident de moto. Il avait 27 ans. Il était également connu pour son rôle d’Ambrose Spellman dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina.

Le publiciste de Perdomo a confirmé samedi le décès de l’acteur anglo-américain dans une déclaration au site Variety : « C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle du décès prématuré de Chance Perdomo à la suite d’un accident de moto. Les autorités ont indiqué qu’aucune autre personne n’était impliquée. Sa passion pour les arts et son appétit insatiable pour la vie ont été ressentis par tous ceux qui l’ont connu, et sa chaleur se perpétuera chez ceux qu’il aimait le plus. Nous vous demandons de respecter le souhait d’intimité de la famille alors qu’elle pleure la perte de son fils et de son frère bien-aimé. »

L’équipe de Gen V s’est également exprimée sous le choc : « Nous n’arrivons pas vraiment à réaliser. Pour ceux d’entre nous qui l’ont connu et travaillé avec lui, Chance était toujours charmant et souriant, une force de la nature enthousiaste, un artiste incroyablement talentueux et, plus que toute autre chose, une personne très gentille et adorable », ont déclaré les producteurs de Gen V dans un communiqué commun. « Même écrire sur lui au passé n’a aucun sens. Nous sommes vraiment désolés pour la famille de Chance et nous pleurons la perte de notre ami et collègue. Embrassez vos proches ce soir. »

Perdomo est né le 19 octobre 1996 à Los Angeles, en Californie. Enfant, il déménage avec sa mère à Southampton, dans le comté de Hampshire, en Angleterre, où il a fréquenté la Redbridge Community School avant d’aller au Peter Symonds College de Winchester. Perdomo avait l’intention d’étudier le droit, mais a décidé de poursuivre des études d’acteur à Londres. il rejoint le National Youth Theatre et se forme à l’Identity School of Acting.

Perdomo est apparu dans plusieurs séries et courts métrages avant de décrocher un rôle régulier dans la série et Les Nouvelles Aventures de Sabrina auprès de Kiernan Shipka, Ross Lynch et Jaz Sinclair (sa co-star de Gen V). Il a joué Ambrose Spellman pendant quatre saisons de 2018 à 2020.

Perdomo a également joué le rôle de Jerome Rogers dans le téléfilm de 2018 Killed by My Debt, ce qui lui a valu une nomination aux BAFTA pour le meilleur acteur dans un rôle principal.

Côté cinéma, Perdomo a travaillé sur la trilogie de films After, portée par Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin.

La production de la deuxième saison de Gen V est retardée indéfiniment après la mort de Perdomo. On ne sait pas encore si la production le remplacera ou expliquera son absence dans la série.

Source : Variety / Crédit ©Prime Video