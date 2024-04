Saison 2024-2025 : ABC renouvelle Grey’s Anatomy et 9-1-1

ABC renouvelle Grey’s Anatomy pour une saison 21 et 9-1-1 pour une saison 8.

Les portes du Grey Sloan Memorial ne sont pas prêtes de se fermer de si tôt. Alors que la saison 20 a démarré il y a trois semaines, ABC vient de renouveler Grey’s Anatomy pour une 21e saison.

Cette année, Grey’s Anatomy bénéficie d’un lead-in beaucoup plus solide le jeudi soir grâce à la greffe de Fox 9-1-1 que celle de l’ancien détenteur du créneau horaire Station 19. La série compte en moyenne 3,5 millions de téléspectateurs au total et un rating de 0,5, améliorant ses chiffres de la saison 19.

Au cours des décennies, l’équipe de la série a connu d’innombrables changements de personnel, tant à l’écran qu’en coulisses. La saison 19 a vu la star Ellen Pompeo (alias Meredith Grey) quitter la série en tant que titulaire (ele continue tout de même d’apparaitre en guest), laissant Chandra Wilson (Miranda Bailey) et James Pickens Jr. (Richard Webber) comme seuls acteurs de la première heure restants. La saison 19 a également marqué le départ de la showrunner Krista Vernoff, qui a cédé les rênes à la productrice exécutive Meg Marinis pour la saison 20.

Grey’s Anatomy est la série médicale diffusée en prime time la plus longue de l’histoire de la télévision américaine, un jalon qu’elle a atteint en 2019, dépassant Urgences et ses 15 saisons. Il s’agit également de la série diffusée en prime time la plus longue de l’histoire de la chaîne ABC.

Autre renouvellement annoncé, celui de 9-1-1, transfert de Fox qui, comme dit plus haut, a aidé Grey’s à remonter dans ses audiences. Depuis son arrivée sur l’antenne d’ABC le 14 mars dernier, 9-1-1 a débuté avec une audience de 4,9 millions de téléspectateurs ce qui représente une augmentation de 5 % par rapport à la moyenne précédente du drame des premiers intervenants.

L’audience a continué à augmenter chacune des deux semaines suivantes, pour atteindre 5,4 millions et 5,5 millions – ce dernier total correspondant véritablement à la plus grande audience de la série depuis le final de la saison 4 de mai 2021 sur Fox.

Le 100è épisode de 9-1-1 sera diffusé ce jeudi et sera un crossover avec l’émission de télé-réalité The Bachelor ou l’équipe du 118 interviendra après un appel d’urgence à la villa iconique de l’émission de rencontre.

