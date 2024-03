Marvel est un « Espace de divertissement contrôlé » selon Anthony Mackie

Anthony Mackie dit que Marvel est un « espace de divertissement contrôlé », limité en raison des liens avec les comics.

Anthony Mackie est un pilier de l’univers cinématographique Marvel depuis ses débuts en tant que Sam Wilson/Falcon dans Captain America : Le Soldat de L’hiver en 2014. Le mandat de super-héros de l’acteur a inclus les films « Avengers » et la série Disney+ Falcon et le Soldat de l’Hiver. Maintenant, Mackie assume le rôle de Captain America dans le prochain film Captain America : Brave New World.

Lors de la promotion de sa dernière série Twisted Metal au Royaume-Uni, Mackie a comparé le projet à son expérience sur les films Marvel et a déclaré à Radio Times qu’il y avait beaucoup plus de liberté de narration en dehors du MCU.

« Je dirais que le truc de Marvel est complètement différent, simplement parce que c’est un espace de divertissement contrôlé. Par exemple, vous ne pouvez pas en faire trop », a observé Mackie. « Il n’y a qu’une quantité limitée de créativité que vous pouvez apporter, car Stan Lee nous a donné tellement de contenu. Alors qu’avec ça [‘Twisted Metal’], c’était du genre : ‘Il y a un gars et une fille… Allez-y !’ Nous avons donc vraiment pu construire le monde autour de cela. »



Mackie confie qu’un projet comme Twisted Metal a la liberté d’introduire et de tuer un personnage à volonté, ce qui n’est pas quelque chose que l’univers cinématographique Marvel peut faire aussi facilement.

« C’est ce qui est difficile dans l’univers Marvel. C’est comme si vous ne pouviez pas vraiment sortir des limites de ces comics », a déclaré l’acteur. « Vous savez, lorsque nous avons présenté Falcon et l’évolution de Falcon en Captain America, tout cela devait coïncider avec ce que Stan nous avait déjà donné. C’est donc une jonglerie intéressante que de faire partie de ce monde. Et c’était plutôt : « Amusons-nous et découvrons-le au fur et à mesure. »»

Ailleurs, en parlant avec Radio Times, Mackie a déploré que Falcon et le Soldat de l’Hiver n’ait pas obtenu une deuxième saison. La série a fini par être une série limitée qui retraçait la transformation de Sam Wilson de Falcon en Captain America, permettant au personnage de diriger désormais « Captain America: Brave New World ».

« Falcon et [le] Soldat de l’Hiver », j’ai vraiment aimé faire cette série. En fait, j’étais excité à l’idée de faire une deuxième saison, juste pour que Sebastian [Stan] et moi puissions être payés pour trainer ensemble », a déclaré Mackie. « Parce que c’est comme moi, lui et Daniel Brühl. C’est un peu comme la parfaite tempête de bonheur. »

« Quand ils ont décidé de retourner au cinéma [avec moi], c’est comme ça, mais je n’ai plus mes amis, donc ça atténue un peu les choses », a-t-il ajouté.

Captain America : Brave New World devrait sortir en salles le 14 février 2025.

Source : Radio Times / Crédit ©Marvel