Matrix 5 : Le film en préparation avec Drew Goddard à la réalisation

Le film Matrix 5 est bien en préparation avec Drew Goddard à la réalisation et Lana Wachoski à la production exécutive.

Warner Bros n’en a pas terminé avec Matrix. Le studio a annoncé qu’un cinquième volet de la saga des Wachoski était en préparation. Ce sera le premier opus sans Lana ou Lily Wachowski à la réalisation.

Au lieu de cela, c’est Drew Goddard (le scénariste nommé aux Oscars de The Martian) qui sera derrière la caméra. Il écrira également le scénario et produira avec sa partenaire chez Goddard Textiles, Sarah Esberg. Lana Wachowski, qui a réalisé en solo le dernier opus, Matrix Resurrections sorti en 2021, est attachée en tant que productrice exécutive.

Pour le moment, on ne sait pas clairement qui de l’univers « Matrix » reviendra pour Matrix 5. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ont portés tous les films précédents dans le rôle de Neo et Trinity, tandis que Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris et Priyanka Chopra Jonas ont rejoint l’itération la plus récente.

Les détails de l’intrigue n’ont pas été révélés, mais le président de la production de Warner Bros. Motion Pictures, Jesse Ehrman, taquine que l’histoire fera progresser le monde fantastique sans trop s’éloigner de ce qui a fait le succès de la série.

« Drew est arrivé chez Warner Bros. avec une nouvelle idée qui, selon nous, serait une façon incroyable de perpétuer le monde de Matrix, en honorant à la fois ce que Lana et Lilly ont commencé il y a plus de 25 ans et en offrant une perspective unique basée sur son propre amour de cette série [de films] et ses personnages », a déclaré Ehrman dans un communiqué. « Toute l’équipe de Warner Bros. Discovery est ravie que Drew réalise ce nouveau film Matrix, ajoutant sa vision au canon cinématographique que les Wachowski ont passé un quart de siècle à construire ici au studio. »

« Ce n’est pas une hyperbole de dire que les films Matrix ont changé à la fois le cinéma et ma vie », a déclaré Goddard, scénariste de Cloverfield et World War Z et scénariste-réalisateur de La Cabane Dans les Bois et Sale Temps à L’Hôtel El Royale. « Le talent artistique exquis de Lana et Lilly m’inspire au quotidien et je suis plus que reconnaissant d’avoir la chance de raconter des histoires dans leur monde. »

Matrix, qui a lancé la franchise en 1999, est considéré comme l’un des films de science-fiction les plus influents de tous les temps. Il a inspiré trois suites, The Matrix Revolutions (2001), The Matrix Reloaded (2003) et The Matrix Resurrections 18 ans après, en 2021.

Le dernier volet de Matrix n’a pas été un succès, cela étant notamment du au fait que le film soit sorti simultanément en salle et sur HBO Max sans charge supplémentaire pour les abonnés. Il n’a rapporté que 159 millions de dollars dans le monde contre un budget de 190 millions de dollars.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros