Scream 7 : Courteney Cox en négociations pour revenir aux côtés de Neve Campbell

Courteney Cox est en pourparlers pour rejoindre Scream 7 après le retour dans la franchise de Neve Campbell.

Courteney Cox pourrait, une fois de plus, revenir à la franchise Scream. Selon le site Variety elle serait en pourparlers pour reprendre le rôle de Gale Weathers dans le septième film de la série de films d’horreur, qui sera réalisé par le créateur et scénariste original de Scream Kevin Williamson.

La nouvelle arrive environ deux semaines après que Neve Campbell a annoncé qu’elle reviendrait dans le rôle de Sidney Prescott après son absence de Scream 6 en raison d’un conflit salarial.

le scénario est signé Guy Busick qui revient seul après avoir co-écrit le sixième film avec James Vanderbilt qui est occupé avec son film Nuremberg. Vanderbilt reste cependant crédité pour l’histoire et reste producteur exécutif aux côtés de ses partenaires de Project X Entertainment, William Sherak et Paul Neinstein. Tyler Gillett et Bettinelli-Olpin (le duo Radio Silence), qui ont fait revenir la franchise en 2022, serviront de producteurs exécutifs.

Campbell et Cox reviennent dans la franchise après le départ des principales actrices de Scream (2022) et Scream 6 (2023), Melissa Barrera et Jenna Ortega. En novembre dernier, la société de production Spyglass Media Group a renvoyé Barrera du septième volet après qu’elle ait publié une série de messages sur les réseaux sociaux exprimant son soutien à la cause palestinienne. De son côté, Ortega ne reviendra pas en raison d’un conflit d’emploi du temps.

Source : Variety / Crédit ©Paramount