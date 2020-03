Frankenstein : Le producteur d’Invisible Man aimerait faire le film

Frankenstein pourrait être le prochain reboot de l’univers de Monstres d’Universal sous la houlette de Blumhouse, producteur de Invisible Man.

Avec le succès du film Invisible Man qui a réinventé le mythe de l’Homme Invisible, Blumhouse Productions pourrait bien continuer dans sa lancée avec le reboot de Frankenstein. Pour le moment rien n’est signé puisque les studios attendent simplement d’avoir la bonne histoire à raconter.

En pleine promo pour Invisible Man, Jason Blum, le boss de Blumhouse Productions, s’est récemment exprimé sur ce qu’il aimerait faire après et quel monstre d’Universal il aimerait revisiter.

« J’adorerais faire Frankenstein. J’ai chargé nos cinéastes d’essayer de trouver le bon angle pour Frankenstein. Encore une fois, je ne sais pas si quelqu’un d’autre le fait, je n’en sais rien, mais j’adorerais essayer de le faire et j’attends une bonne idée, » dit-il lors d’une interview au podcast The Evolution of Horror.

Il ajoute : «Avec Invisible Man (…) on s’est dit : « Mon Dieu, c’est tellement évident, pourquoi cela ne s’est-il pas produit avant ? ». Si nous pouvions arriver avec quelque chose d’aussi bon pour Frankenstein, j’adorerais essayer. »

Cela fait des années qu’Universal tente de monter son univers cinématique de monstres communément appelé « Dark Universe ». L’échec de La Momie avec Tom Cruise avait refroidi les studios mais avec Invisible Man, le partenariat des studios avec Blumhouse a relancé la machine. Ils ont décidé de tenter une approche différente en faisant appel à des cinéastes du genre pour revisiter leurs propriétés.

Blumhouse est connu pour réaliser des films d’horreur à budget très réduit mais très efficace. On leur doit notamment Get Out, American Nightmare, Sinister ou encore la dernière version d’Halloween. Invisible Man n’a coûté que 7 millions de dollars à produire et a apporté 53 millions au box office. On imagine ainsi que si jamais Jason Blum et son équipe trouve la bonne histoire, Universal n’hésitera pas à leur confier le projet.

A l’époque de la mise en place du Dark Universe, Javier Bardem avait été engagé pour jouer dans le nouveau Frankenstein et Angelina Jolie était attachée au rôle de la Fiancée de Frankenstein qui devait être son propre film. Pour le moment, on ne sait pas si ce casting restera en place si jamais l’univers de Frankenstein est revisité.

Source ; The Evolution of Horror / Crédit ©Universal