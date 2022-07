Wolverine : Taron Egerton dit en avoir discuté avec le président de Marvel pour le rôle

Taron Egerton veut le rôle de Wolverine et dit avoir rencontré les patrons de Marvel à ce sujet.

Depuis quelques années, le nom de Taron Egerton (la franchise Kingman, Rocketman) circule pour éventuellement reprendre le rôle de Wolverine au sein du MCU. En 2019, l’acteur disait qu’il ne pensait pas être le bon acteur pour succéder Hugh Jackman mais l’idée de jouer le mutant le titillait quand même.

Trois ans plus tard, il avoue qu’il a eu des conversations avec Marvel à ce sujet : « Je ne pense pas que ce serait mal de le dire », a déclaré Egerton au New York Times au sujet de son contact avec les dirigeants de Marvel. « Je serais content mais j’aurais aussi des appréhensions, parce que Hugh est tellement associé au rôle que je me demande s’il serait très difficile pour quelqu’un d’autre de le faire. »

Pourtant, il reste optimiste. « J’espère que si ça arrive, ils me donneront une chance. »

Il n’est généralement pas conseiller de s’exprimer sur ce genre de chose avant que Marvel ne donne le feu vert. Si Kevin Feige et son équipe considéraient vraiment Egerton pour le rôle, il se pourrait qu’ils changent d’avis parce que l’acteur à parler trop tôt.

Pour le moment, on ne sait pas ce que Marvel compte faire avec Wolverine. On sait que des rumeurs circulent sur la présence de Jackman dans Deadpool 3 mais ce ne sont que des spéculations sans fondement.

Hugh Jackman a joué Wolverine pour la première fois dans le film X-Men sorti en 2000, puis a ensuite joué le personnage une douzaine de fois dans des films Wolverine en solo et des films X-Men jusqu’en 2017 dans Logan où il a sorti ses griffes pour la dernière fois et a pris sa retraite de super-héros.

Ni Disney, ni les représentants de Taron Egerton n’ont commenté les propos de l’acteur au sujet de Wolverine.

ON attend toujours ce que Disney et Marvel feront avec Wolverine et les X-Men maintenant qu’ils détiennent tous les droits des personnages.

Source : NYT / Crédit ©DR/Fox