Ant-Man 3 : Marvel engage le scénariste de Rick et Morty

Marvel engage Jeff Loveness, scénariste de Rick et Morty, pour écrire Ant-Man 3.

Ant-Man 3 a trouvé son scénariste. Les studios Marvel ont engagé Jeff Loveness, scénariste de la série Rick et Morty, pour écrire le troisième volet de la saga avec Paul Rudd. Peyton Reed, qui a réalisé les deux premiers films, reviendra derrière la caméra.

Jeff Loveness connu pour être scénariste et coproducteur de la série animée Rick et Morty. Il a une expérience dans l’univers des comics ayant écrit pour Spider-Man, Groot, Nova et d’autres personnages de Marvel. Loveness a aussi contribué à l’écriture de la série Miracle Workers avec Daniel Radcliffe.

En plus de Paul Rudd dans le rôle principal, Evangeline Lilly et Michael Peña devraient aussi être de retour. Pour l’instant, l’intrigue du film n’est pas dévoilé mais on imagine que Cassie Lang, la fille de Hank, pourrait apparaître sous sa forme de jeune adulte comme on peut la voir dans Avengers Endgame, incarnée par Emma Fuhrmann.

Pour le moment, Disney et Marvel n’ont pas encore daté le film mais ont imagine qu’avec le remaniement du calendrier, Ant-Man 3 pourrait être en salles en 2023 mais il y a aussi la date du 7 octobre 2022 qui est attribué à un film Marvel sans titre.

Source : THR / Crédit ©Marvel