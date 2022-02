Scream 6 : Le film est déjà en préparation

Le prochain film Scream est déjà en préparation avec les scénaristes/réalisateurs de retour.

Le règne de terreur continue. Un nouveau film Scream (le sixième) est déjà en préparation alors que le nouveau film vient tout juste de sortir.

Spyglass Media Group et Paramount Pictures ont annoncé avoir donné leur feu vert à un sixième volet de la franchise de méta-horreur créée à l’origine par le réalisateur Wes Craven et le scénariste Kevin Williamson.

Le nouveau film sera réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett de l’équipe créative Radio Silence et écrit par James Vanderbilt et Guy Busick, la même équipe responsable du volet sorti le mois dernier, qui mettait en vedette les acteurs clés Neve Campbell, David Arquette et Courteney Cox.

Le studio ne perd pas de temps puisque la photo principale devrait commencer dès cet été. Kevin Williamson et le troisième membre de Radio Silence, Chad Villella, sont producteurs exécutifs aux côtés de Gary Barber et Peter Oillataguerre de Spyglass.

« Travailler avec une famille de créateurs aussi merveilleuse et talentueuse – et dans la lignée que Wes et Kevin ont si habilement construite – a été le frisson de toute une vie et nous sommes ravis de donner vie au prochain chapitre de la saga Scream », a déclaré Radio Silence.

Scream est toujours dans les salles avec à son affiche Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar ainsi que les vétérans de la franchise Courteney Cox, David Arquette et Neve Campbell.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount Pictures