Avengers 5 : Une méchante cosmique plus puissante que Doctor Strange ?

Le film Avengers 5 contiendra-t-il une méchante cosmique encore plus puissante que Doctor Strange ? Théorie.

Les fans de Marvel doivent encore attendre un moment pour voir la suite des aventures des Avengers dans les prochains films. On ne sait toujours pas exactement ce qui se passera, mais une chose est quasiment sûre, Doctor Strange prendra du galon. Cela pourrait amener la venue d’un personnage cosmique lié à Strange, du moins, c’est selon la théorie du site Inverse.

Souvenez-vous, dans le film Doctor Strange, on voit le personnage-titre se battre dans une boucle temporelle contre Dormammu. Strange finit par vaincre Dormammu qui en a assez de cette boucle interminable. Il promet de quitter la Terre si le sorcier brise cette boucle.

Ce que certains ne savent peut-être pas, c’est que dans les comics, Dormammu a une sœur qui non seulement est plus puissante que lui, mais elle serait aussi encore plus puissante que Doctor Strange. Le site Inverse suggère ainsi que la sœur serait l’ennemie à abattre dans la Phase 4 du MCU.

Introduit pour la première fois en 1966, Strange Tales # 150, Umar the Unrelenting – une immortelle faite d’énergie cosmique, mais piégée sous forme humaine – est l’une des ennemi.e.s les plus dangereux de Doctor Strange. Sa puissance pourrait faire d’elle une méchante intéressante pour les Avengers.

Evidemment, avant Avengers 5, il y aura d’autres films dont Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On imagine ainsi qu’elle apparaitrait d’abord dans ce film et rendre la vie de Doctor Strange (et Scarlet Witch) bien compliquée, avant d’affronter les autres Avengers qui finiraient par la vaincre en équipe.

Notez que tout ceci n’est qu’une théorie. On ne sait pas encore qui les Avengers affronteront dans Avengers 5. On ne sait même pas encore qui fera officiellement partie de la bande.

Source : Inverse / Crédit ©Marvel