Barbie : Ryan Gosling ne s’attendait pas au succès de la chanson “I’m Just Ken”

Le succès de la chanson “I’m Just Ken” du film Barbie a pris Ryan Gosling par surprise.

L’auteur-compositeur et producteur de la musique du film Barbie, Mark Ronson, a révélé comment Ryan Gosling a réagi au succès de « I’m Just Ken« . Dans une nouvelle interview, Ronson a parlé de la chanson, qui est devenu un énorme succès viral après la première du film Barbie.

Ronson a continué à garder un œil sur le succès de la musique de Barbie, tenant Gosling au courant de l’évolution de « I’m Just Ken » dans les charts. Il a déclaré au Hollywood Reporter que Gosling lui avait dit qu’une nomination de la chanson aux Oscars semblait « tellement surréaliste ». Ronson a poursuivi en expliquant qu’il pouvait dire que Gosling avait une passion pour la musique et que l’acteur de Ken était « vraiment touché » de voir un accueil si largement positif à la chanson qu’il avait insisté à interpréter lui-même.

La musique de Barbie a été un aspect crucial du succès du film, avec des artistes majeurs comme Nicki Minaj, Dua Lipa, Lizzo, Billie Eilish et Tame Impala, entre autres, figurant sur la bande originale officielle. « I’m Just Ken » a été teasé avant la sortie de Barbie suscitant déjà un buzz important en ligne. Ainsi, à la sortie du film, le public était déjà impatient de voir le plaidoyer dramatique de Ken joué à l’écran.

La chanson elle-même est le résultat de la tentative malavisée de Ken de trouver sa propre identité. Le Ken stéréotypé de Gosling a du mal à trouver un but en dehors de son amour pour la Barbie stéréotypée de Margot Robbie, qui repousse son affection. Après avoir suivi Barbie dans le monde réel et observé à quoi ressemble le patriarcat, Ken tente de recréer la société du monde réel à Barbieland, mais il est contrecarré par les Barbies que lui et les autres Ken ont tenté de contrôler.

« I’m Just Ken » représente Ken exprimant son profond désir d’être quelqu’un d’autre qu’un simple accessoire pour Barbie et illustre l’énergie originale du film. La chanson voit les Kens s’affronter à Barbieland tandis que les Barbies rétablissent leur constitution et leur contrôle sur leur monde. Bien que les Kens se battent, la scène les rassemble finalement dans un numéro de danse théâtrale des années 80.

Les Barbies finissent par récupérer Barbieland, et Barbie stéréotypée prend sur elle d’expliquer à Ken ce que son aventure tout le long du film lui a appris : que vous pouvez être qui vous voulez.

À ce jour, « I’m Just Ken » a accumulé 10 millions de vues sur YouTube et plus de 75 millions d’écoutes sur Spotify.

Source : THR / Crédit ©Warner Bros