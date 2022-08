Batgirl : Warner Bros annule pleinement la sortie du film

Le film DC Batgirl reste dans les cartons, Warner Bros a décidé de ne pas le sortir alors que la post-production était bientôt terminée.

Batgirl restera dans sa Batcave et ne verra jamais le jour. Le film avec une super-héroïne latina qui voyait Leslie Grace dans le rôle de Barbara Gordon/ Batgirl, ne sortira ni en salles, ni sur HBO Max. A la réalisation, on trouvait le duo Adil El Arbi et Billaj Fallah, les réalisateurs de Bad Boys For Live et Miss Marvel.

Selon le New York Post, les projections de test ont été si mal accueillies que le studio a décidé de mettre le film indéfiniment de côté alors qu’il était presque terminé. Initialement accordé avec un budget de 70 millions de dollars, les coûts de Batgirl auraient grimpé à près de 90 millions de dollars en partie en raison des retards dus à la pandémie de COVID.

En plus de Leslie Grace, le casting comprenait également Brendan Fraser dans le rôle du méchant Firefly, J.K. Simmons en tant que commissaire Gordon et Michael Keaton en tant que Batman / Bruce Wayne, reprenant son rôle emblématique de Batman de Tim Burton en 1989 et sa suite.

Depuis la fusion avec Discovery, la stratégie du patron David Zaslav par rapport aux titres DC de Warner Bros a changé. On a commencé à sentir le changement avec les annulations surprises de Legends of Tomorrow et Batwoman, deux séries grandement portées par des femmes et maintenant, un autre titre aussi porté par une femme est annulé alors que le film The Flash, dont la star est en pleine tribulations et leur donne du fil à retordre, semble être encore d’actualité.

Evidemment, cette annulation n’est sans doute pas (directement) lié au fait que le film soit centré sur une femme, mais cela fait beaucoup de projets féminins mis à la porte et c’est bien dommage. Batgirl contenait aussi le premier personnage transgenre dans un film DC.

Selon Deadline, il y avait des introductions de personnages dans ce film que le studio voulait garder pour The Flash et Aquaman 2 qui sortiront sur grand écran l’année prochaine. On pense alors à la présence de Michael Keaton qui revient en Batman dans The Flash.

Batgirl n’était pas le seul film qui a été tué dans l’œuf, Warner Bros. a également décidé de mettre de côté le film d’animation de 40 millions de dollars Scoob ! : Holiday Haunt. C’est un véritable coup de poing au visage de toutes celles et tous ceux qui ont travaillé dur sur ces films.

Source : Deadline, NYP / Crédit ©Warner Bros