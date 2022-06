The Flash : Ezra Miller ne ferait pas partie des plans de WB au-delà du film

Ezra Miller ne ferait pas partie des plans de Warner Bros au-delà du film The Flash qui sort l’an prochain.

Warner Bros et DC Comics ont un gros problème sur les bras et son nom est Ezra Miller. L’interprète de The Flash dans les films est absolument hors de contrôle et les studios doivent trouver un moyen de gérer la situation.

Miller (qui s’identifie comme non-binaire) a été arrêté.e plusieurs fois ces derniers temps à Hawaï pour avoir semé la pagaille dans un bar et agressé plusieurs personnes. Miller est également accusé.e de prédation sexuelle, de menace de violence contre une jeune personne qui a actuellement 18 ans, depuis ses 12 ans.

Warner Bros. n’a pas encore annoncé ce qu’ils vont faire face à ce problème, et maintenant un nouveau rapport de Deadline affirme que le studio est dans une situation perdante. Le rapport a également révélé qu’ils n’incluraient plus Miller dans les futurs projets DC après The Flash.

« Il n’y a pas de victoire là-dedans pour Warner Bros », a écrit Deadline. « C’est un problème hérité de [David] Zaslav [le patron de Warner Bros Discovery]. L’espoir est que le scandale restera à un niveau bas avant la sortie du film, et espérer que les choses se passent pour le mieux. »

Zaslav a dans le but de faire de DC une division au succès explosif comme Marvel sous son studio nouvellement structuré, avec son propre nouveau patron. Et clairement, Miller est un frein dans ses projets. Deadline dit ainsi que Miller « ne fait tout simplement pas partie de ces plans à l’avenir dans l’univers futur, peu importe s’il y a plus d’allégations ou pas. »

Pour le moment, il n’est pas clair si le studio pourrait aller jusqu’à recaster Miller aussi tard dans le processus. Le tournage du film est bouclé et la sortie est prévue dans un an.

Ben Affleck, a été confirmé pour apparaître dans The Flash. Il a également été confirmé que Michael Keaton reprendrait son rôle de Batman des films de Tim Burton. Affleck et Keaton seront rejoints par Sasha Calle dans le rôle de Supergirl, avec Ezra Miller reprenant son rôle de Barry Allen/The Flash. Kiersey Clemons sera Iris West, Ron Levingston sera le père de Barry et Maribel Verdu sera sa mère, Nora Allen.

Réalisé par Andy Muschietti, The Flash sortira en juin 2023.

Source : Comic Book, Deadline / Crédit ©DC/Warner Bros