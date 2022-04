Warner Bros Discovery : Remaniement des films et séries DC en vue

Après la fusion avec Discovery, Warner Bros cherche à remanier et restructurer les films et les séries DC.

Suite à la récente fusion qui a abouti entre Warner Bros. et Discovery, la nouvelle version de la société cherche à bousculer sa stratégie pour les films et les séries télé DC. Dans un nouveau rapport de Variety, David Zaslav, le nouveau propriétaire de Warner Bros. Discovery, chercherait à instaurer une refonte importante des propriétés cinématographiques et télévisuelles DC du studio.

Selon les sources de Variety, ce remaniement pourrait essentiellement signifier que DC obtiendrait son propre studio pour les comics, la télévision et le cinéma, similaire à Marvel Studios. Zaslav explorait même l’idée d’avoir une figure de type Kevin Feige pour superviser la stratégie commerciale et être un tissu conjonctif entre les nombreux projets multimédias.

L’objectif de Zaslav serait de libérer tout le potentiel des propriétés intellectuelles DC, car Warner Bros. a fait face à des difficultés au cours des dernières années, en particulier du côté cinématographique. D’après le rapport, Superman semble être l’une des grandes priorités de la nouvelle société, car le personnage a été mis à l’écart après la Justice League de Joss Whedon en 2017.

Il semble également que des projets indépendants individuels comme Joker soient quelque chose Warner Bros. Discovery veut étoffer encore plus, ce qui signifie que davantage de films de ce type pourraient être en route.

Avoir un « DC Studios » serait peut-être le pas ultime dans la bonne direction alors que Warner Bros. Discovery amène ses propriétés DC dans la prochaine ère.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros