Batgirl : Premier personnage transgenre du DCEU dans le film ? (photos et vidéo de tournage)

De nouvelles photos de tournage de Batgirl semblent révéler la présence du premier personnage transgenre du DCEU avec Ivory Aquino en Alysia Yeoh.

De nouvelles photos prises sur le tournage du film Batgirl semblent révéler la présence d’Alysia Yeoh qui serait le premier personnage transgenre du DCEU. Elle serait incarnée par l’actrice trangenre Ivory Aquino (When We Rise) qu’on peut voir sur les images et la vidéo postées sur Twitter.

La plupart des détails sur Batgirl n’étant toujours pas officiellement révélés, il n’y a actuellement aucune information de casting confirmant ce casting, et il pourrait encore s’avérer être un personnage complètement différent, mais l’apparition de Yeoh dans le film Batgirl fait l’objet de rumeurs depuis longtemps.

Le personnage d’Alysia Yeoh a fait ses débuts dans les comics en 2011 en tant que colocataire de Barbara Gordon. Yeoh a continué à figurer en bonne place dans la série Batgirl, épousant finalement sa petite amie, Jo Muñoz dans Batgirl #45.

Des rumeurs sur le personnage apparaissant dans le film circulent sur Internet depuis plusieurs mois, mais sans confirmation officielle, rien n’a jamais prouvé si cela était vrai ou non. Les photos de tournage semblent suggérer que les rumeurs sont vraies, et cela apportera une nouvelle représentation importante dans le DCEU.

Alysia Yeoh serait ainsi le premier personnage trans à apparaitre dans un film du DCEU, mais elle n’est pas la première trangenre dans une propriété de DC. Nicole Maines a incarné Nia Nal / Dreamer entre 2018 et 2021 dans la série Supergirl. On attend d’avoir la confirmation du rôle d’Ivory Aquino dans le film.

More photos from the set of #Batgirl showing Leslie Grace, Jacob Scipio, & Ivory Aquino 🦇 [📸@PimPamCreative] pic.twitter.com/8QbaN6rmU9 — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 18, 2022

First set video from the #Batgirl set showcasing @lesliegrace’s Barbra Gordon, Alysia Yeoh, & Director Adil El Arbi 🦇 [UnBoxPHD full video: https://t.co/gTXAWm8JNk] pic.twitter.com/6Sjf3BOJNs — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 17, 2022

Alors que les détails de l’intrigue sont secrets, on sait que Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon, sera le personnage derrière la cape dans cette version. Gordon est la version la plus établie du personnage de Batgirl qui a été introduit pour la première fois en 1961 sous le nom de Betty Kane.

Il a aussi été annoncé que J.K. Simmons reprendra son rôle de Commissaire James Gordon qu’il tenait dans Justice League. Brendan Fraser incarnera Firefly et Jacob Scipio sera également présent dans le film dans un rôle inconnu. Il a aussi été annoncé que Michael Keaton reprendra son rôle de Batman/Bruce Wayne.

Le film sera lancé sur la plateforme HBO Max, marquant l’une des premières propriétés majeures de DC à faire ses débuts exclusivement sur le streamer. Christina Hodson a écrit le scénario avec Kristin Burr à la production.

Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah sont aux commandes de Batgirl qui n’a pas encore de date de sortie.

Source : MovieWeb / Crédit ©Warner Bros/DC