Legends of Tomorrow et Batwoman : La CW annule les séries DC de l‘Arrowoverse

L’Arrowverse perd deux de ses séries, la CW annule Legends of Tomorrow et Batwoman après respectivement 7 et 3 saisons.

Ce sont de tristes nouvelles qui frappent les fans de l’Arrowverse. La CW a décidé d’annuler les séries Legends of Tomorrow et Batwoman. Deux séries DC se terminent ainsi, sans préavis avec encore beaucoup de choses à régler.

Après 7 saisons, les super-héros voyageurs dans le temps vont devoir quitter le Waverider et ne pourront pas terminer leur voyage alors que la saison 7 s’est finit sur un cliffhanger. Il y également eu l’introduction de Booster Gold joué par Donald Faison qui aurait eu un grand rôle dans la saison 8. Le twist final n’aura pas de résolution pourtant, les showrunners avaient des plans bien tracés pour la saison 8.

Keto Shimizu, la co-showtunner de Legends of Tomorrow a annoncé la mauvaise nouvelle sur Twitter ce vendredi. « Eh bien, les amis. Ça a été une course incroyable », a-t-elle écrit. « Cependant, la CW nous a fait savoir qu’il n’y aura pas de saison 8 de #LegendsOfTomorrow. Nous avons le cœur brisé, mais sommes aussi extrêmement reconnaissants pour le travail incroyable que nos acteurs, notre équipe et nos scénaristes ont contribué à la petite série qui a pu exister. »

Shimizu a ensuite remercié les fans pour leur « amour et leur passion pour notre étrange groupe de marginaux », et a terminé le message sur une note positive : « Vous aurez toujours une place sur le Waverider. »

Well, folks. It’s been an incredible run. However, the CW has let us know that there will be no season 8 of #LegendsOfTomorrow. We are heartbroken, but also immensely grateful for the amazing work our cast, crew, and writers have contributed to the little show that could. — Keto Shimizu (@ketomizu) April 30, 2022

Juste avant l’annonce de l’annulation de Legends of Tomorrow, se sont les fans de Batwoman qui ont reçu une mauvaise nouvelle. Après trois saisons, cette série doit aussi dire au revoir sans avoir de vraie fin. Mais contrairement à Legends of Tomorrow, la saison 3 ne s’est pas terminé sur un gros cliffhanger. Cela dit, il y a avait encore des choses à explorer entre Ryan et sa famille et sa relation avec Sophie. Et la série avait tout de même implanté un mystère pour préparer une saison 4 éventuelle.

Tout comme Legends, la showrunner Caroline Dries a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, tout en remerciant les équipes de la série et les fans..

« Je viens d’apprendre la triste nouvelle que #Batwoman ne verra pas de S4 », a-t-elle écrit. « Je suis déçue, mais pleine de gratitude. Quel honneur de faire 51 épisodes. Tant de personnes inspirantes et brillantes ont contribué à cette série. »

Just got the sad news that #Batwoman will not be seeing an S4. I am bummed, but full of gratitude. What an honor to make 51 episodes. So many inspiring, brilliant people contributed to this series. Thank you producers, cast and crew. Thank you, fans! We love you. ❤️ — Caroline Dries (@carolinedries) April 29, 2022

Batwoman a eu un parcours compliqué. La série a démarré avec Ruby Rose qui a incarné le personnage principal Kate Kane pendant la saison 1 puis a quitté la série, laissant la place à Javicia Leslie.qui a repris le costume avec un nouveau personnage nommé Ryan Wilder.

Legends of Tomorrow et Batwoman ont été deux séries qui ont grandement contribué à la représentation des minorités que ce soit la communauté LGBTQ+ ou les minorités raciales. C’est donc un grande perte pour le public qui avait trouvé des séries avec des personnages qui leur ressemblaient.

Le fait que Legends of Tomorrow se termine de la sorte est vraiment triste. Cette série a été un véritable bonheur, une bouffée d’air frais et a énormément contribué à l’Arrowverse dans sa folie. Ne pas lui donner la décence d’une saison finale est honteux. Avec un peu de chance, on espère que The Flash accueillera les personnages de Legends of Tomorrow et Batwoman de temps en temps, puisqu’après tout, ils font parti du même univers. Mais on ne retient pas notre souffre.

En deux ans, l’Arrowverse a perdu Arrow, Supergirl, Black Lightning et maintenant Legends of Tomorrow et Batwoman. Il semble que cet univers n’a plus lieu d’être puisque Superman & Lois vit dans son coin et The Flash n’est plus connecté à quoi que ce soit. Quant à Naomi (qui attend sa nouvelle de renouvellement ou d’annulation), elle ne fait pas partie de l’Arrowverse, mais cette dernière est loin de la qualité des autres.

Evidemment, les hastags SaveLegendsofTomorrow et #SaveBatwoman ont été lancés par les fans qui espèrent que HBO Max les récupèrent.

Source : EW / Crédit ©CW