Justice League : Ray Fisher ne voulait pas dire la catchphrase de Cyborg “Booyah”

Ray Fisher était réticent à l’idée de prononcer “Booyah”, la célèbre catchphrase de Cyborg dans Justice League.

Cela fait plusieurs jours que Ray Fisher fait parler de lui. Juste après la controverse sur le comportement supposé de Joss Whedon durant le tournage de Justice League, on apprend que l’acteur avec quelques réticences durant la production du film.

Selon l’ancien co-président de production de Warner Bros, Jon Berg, Fisher aurait été difficile durant le tournage. « Je me souviens que [Fisher] était contrarié que nous voulions qu’il dise «Booyah», qui est un dicton bien connu de Cyborg dans la série animée. »

Il est important de noter que Fisher a accusé Berg d’être complice du comportement abusif de Whedon sur le tournage. Il réagit ainsi en accusant l’acteur de ne pas avoir été lui-même professionnel sur le plateau.

Berg répondu aux accusations de Fisher et a déclaré qu’il était « catégoriquement faux que nous ayons permis un comportement non professionnel ». Et sa nouvelle accusation contre la réticence de Fisher à prononcer la catchphase de Cyborg remet la balle dans le camp de l’acteur pour une réponse.

Mais fait intéressant, Fisher a déjà parlé de ça lors d’une récente interview avec le magazine Black Cape, dans laquelle il a confirmé qu’il n’était pas disposé à utiliser des slogans ou des catchphrases. Il dit notamment qu’il voulait respecter la vision de Zack Snyder mas aussi être fidèle à lui-même :

« [Zack Snyder] m’a fait confiance pour être comme l’intendant ou le gardien de cette perspective particulière. Tout d’abord, nous avons affaire à un personnage noir, mais nous avons également affaire à un personnage qui a des capacités [physiques] différentes. C’est une toute autre couche. Ce n’est pas juste une autre facette. C’est une autre représentation qui doit être prise en considération. »

Il ajoute : « Donc, c’était important pour moi, c’est important surtout pour eux aussi, que Cyborg ne soit pas seulement relégué à être le « mec Noir cool » qui balance des catchphrases . Ce n’est pas quelque chose que je suis intéressé à regarder. Ce n’est certainement pas quelque chose que je suis intéressé à représenter. »

Ray Fisher ne voulait pas réduire Cyborg à un stéréotype : « En fin de compte, je sais comment tout cela se passe. Je sais comment je me sentirais, en regardant quelque chose comme ça si je voyais des choses qui sont stéréotypées, ou si vous avez un Cyborg qui balance des catchphrases toutes les deux secondes. Le truc, c’est que je sais où les choses peuvent devenir problématiques. Je sais ce que moi, en tant que Noir, je n’apprécie pas regarder, non ? En partant de là, alors je peux aller de l’avant et mieux diriger la conversation. »

« Donc, je pense que les fondations que nous avons construites en ce qui concerne la version de Zack [Snyder] de Justice League ont certainement informé ce qui est finalement devenu la version sortie en salle. »

Il conclue : « Mais, vous savez, parfois il faut dois choisir ses batailles à mener. Et c’est juste Hollywood, point final. Ce n’est même pas quelque chose de spécifique à ce film ou à ce projet particulier. Comme je l’ai dit, quand vous verrez la version de Zack, vous savez… c’est un … vous verrez. »

Le Snyder Cut sortira l’année prochaine sur HBO Max.

