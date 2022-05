Avatar 2 La Voie de l’Eau : La bande-annonce projetée avant Doctor Strange 2 (réactions)

Réactions à la bande-annonce du film Avatar La Voie de l’Eau qui sera projetée devant les séances de Doctor Strange 2 demain.

Doctor Strange In the Multiverse of Madness arrivera en salles demain avec un cadeau. En effet, comme annoncé la semaine dernière, le film sera accompagné de la bande-annonce du second volet d’Avatar intitulé La Voie de l’Eau.

Les premières projections pour la presse ont lieu en ce moment et les personnes présentes (dont le Cerveau) ont eu la chance de voir cette bande-annonce qui a été projetée pour la première fois au CinemaCon à Las Vegas. Pour le moment, les réactions sont plutôt positives et promettent un film magnifique. Ce retour à Pandora va faire replonger le public dans cet univers magique en 3D.

Découvrez les réactions des français qui ont vu ce trailer ce matin. Pour le moment il sera à voir en exclusivité dans les salles avant Doctor Strange 2 puis sera disponible plus tard en ligne.

Le Cerveau vient de voir le trailer de #Avatar2, et ben purée ! 13 ans plus tard, alors que la 3D est devenue presque ringarde, James Cameron la remet au goût du jour avec une technique et prod encore plus réaliste. Un peu comme si #Abyss s’invitait dans Pandora ! 🤞🏽les doigts — Brain Damaged (@BraindamagedFr) May 3, 2022

Ça fait presque dix ans que je n’ai pas revu le premier #Avatar. Mais si #AvatarTheWayOfWater est à la hauteur de ce que promet sa BA (tant techniquement qu’esthétiquement), il sera peut-être le film le plus important de la décennie à venir. pic.twitter.com/qNJtDAaJob — Alexis Roux (@RouxAlexis3) May 3, 2022

#avatarthewayofwater #lavoiedeleau : en quelques images j’ai déjà les larmes aux yeux . C’est beau, magnifique et nous replonge directement dans cet univers dont on aurait jamais voulu s’échapper . @DisneyFR @20thCenturyFR pic.twitter.com/CqQG79cAEs — Nicolas LEPRETRE (@salles_obscures) May 3, 2022

^

On a eu la chance de voir la première bande-annonce d’#AvatarTheWayOfWater et c’est magnifique ! Le travail de James Cameron semble colossal, les paysages, les personnages, les lumières… tout est sublimé. L’attente en vaut la peine. pic.twitter.com/mLKR9JIVP8 — Daily Pop (@DailyPop__) May 3, 2022

On a vu le premier teaser d’Avatar : La Voie de l’eau sur grand écran et en 3D ! Un petit frisson avec un plan qui évoque Titanic #Avatar #Avatar2 — Premierefr (@PremiereFR) May 3, 2022

Première vision de la bande annonce que vous découvrirez dès demain devant #DoctorStrange. Ce teaser est poétique avec une musique nostalgique. Les images sont magnifiques et annonce un renouveau de la 3D. Hâte… #Avatar #Avatar2 #AvatarLaVoiedelEau #AvatarTheWayofWater pic.twitter.com/Hj2Y6HZzo7 — Unification France (@unificationfr) May 3, 2022

Sam Worthington revient dans le rôle de Jake Sully, le soldat humain devenu Na’vi, aux côtés de Zoe Saldaña dans le rôle de Neytiri. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux visages qui apparaissent, d’Edie Falco à Michelle Yeoh en passant par Kate Winslet et les acteurs jouant des générations beaucoup plus jeunes de Na’vi.

Le film présentera la progéniture de Jake et Neytiri, ainsi que des membres des Metkayina, un clan de Na’vi qui habite autour des récifs océaniques. Cela inclut Cliff Curtis en tant que leader Metkayina Tonowari et Winslet en tant que mystérieuse Ronal.

Avatar La Voie de l’Eau sortira le 14 décembre 2022.

Crédit ©Disney