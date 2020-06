Matrix 4 : Chad Stahelski encense les idées brillantes de Lana Wachowski

Chad Stahelski parle de sa collaboration avec Lana Wachowski sur les cascades de Matrix 4.

Chad Stahelski et David Leitch, les réalisateurs de John Wick, sont d’abord connus pour leur travail de cascadeurs / coordinateurs de cascades à Hollywood et on notamment été cascadeurs sur la franchise Matrix. Récemment, il a été confirmé qu’ils reviendraient dans l’univers Matrix et travailleraient à nouveau avec Lana Wachowski.

Dans une récente interview, Stahelski s’est confié sur cette nouvelle collaboration avec la réalisatrice et a teasé les idées « absolument folles » de Wachowski.

«Elle vient avec cette idée. Elle vient avec ce plateau. Elle vient avec : «Voici le personnage. Voilà ce qui se passe. Voilà le conflit. C’est là que j’ai besoin de lui pour être émotionnellement ou psychologiquement ou quoi que ce soit par intrigue à la fin de cette séquence. Qu’avez-vous dans votre arsenal pour le rendre complètement fou ? », a déclaré Stahelski.

Il ajoute : « Elle fait partie de ces gens formidables qui nous diront quelque chose et nous dirons : » D’accord, nous avons ceci » Puis elle dit : « Oh mon Dieu, c’est génial. Je n’y ai pas pensé, mais que se passerait-il si nous prenions ceci et en faisions cela ? » »

Il assure également aux fans qu’ils adoreront certainement ce que Wachowski fait avec le film : « Elle est toujours du genre à vous mettre au défi. Elle est probablement toujours la personne la plus difficile, dans le bon sens, avec laquelle j’ai jamais travaillé … Si vous aimez la trilogie Matrix, vous allez adorer ce qu’elle fait parce qu’elle est brillante et amusante et comprend ce que veulent les fans. »

Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas et Jessica Henwick ont aussi rejoint le film.

A noter aussi qu’une rumeur annonce Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen) dans le rôle du jeune Morpheus mais cela n’est pas confirmé.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 sortira en 2021.

