Gladiator 2 : Pedro Pascal rejoint le film de Ridley Scott

Pedro Pascal rejoint la suite du film Gladiator réalisé par Ridley Scott.

Pedro Pascal reste l’un des acteurs les plus occupés d’Hollywood. Alors que la seconde saison de The Last of Us se prépare et que The Mandalorian reviendra plus tard pour une saison 4, Pedro Pascal a un nouveau projet colossal.

Selon Deadline, il est en négociations pour un rôle dans la suite du film Gladiator, pour le moment sans titre. Son rôle n’a pas encore été communiqué. Il rejoint Paul Mescal, qui incarnera Lucius, ainsi que Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen et Denzel Washington. Ridley Scott revient à la réalisation.

Le nouveau film fait suite au blockbuster Gladiator de 2000, qui a rapporté plus de 460 millions de dollars au box-office mondial et a été nominé pour 12 Oscars, en remportant cinq dont celui du meilleur film.

Le rôle de Maximus, le général romain devenu gladiateur, a changé la carrière de Russell Crowe, non seulement en lui délivrant l’Oscar du meilleur acteur, mais aussi en le propulsant au rang de star hollywoodienne.

Pedro Pascal sera ensuite aux côtés d’Ethan Hawke dans le court métrage Strange Way of Life de Pedro Almodovar, qui sera présenté en première au Festival de Cannes et sera distribué par Sony Pictures Classics cet automne. De plus, Pascal est dans le film Drive-Away Dolls d’Ethan Coen, distribué par Focus Features et qui sortira en septembre. Pascal joue également dans Freaky Tales d’Anna Boden qui devrait sortir plus tard cette année.

Gladiator 2 sort le 22 novembre 2024.

Source : Deadline / Crédit ©DR