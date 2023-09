Loki saison 2 : Une possibilité qui pourrait changer le MCU à jamais ? (théorie)

Une théorie des fans de Marvel pour la série Disney+ Loki inclut une possibilité surprenante pour le futur du MCU.

La deuxième saison de la série Loki arrivera très prochainement sur Disney+. En tant que tel, de nouvelles théories circulent et maintenant une théorie de Loki suggère une possibilité intéressante pour l’au-delà du MCU.

La première saison de la série a présenté la Time Variance Authority, également connue sous le nom de TVA, une institution qui existe en dehors de l’espace et du temps. Leur objectif est de préserver la « chronologie sacrée » en gérant l’écoulement du temps. Cela implique de sauter dans différents univers ou d’effacer des chronologies ou des variants supplémentaires.

La théorie suivante de Loki est cependant basée sur l’existence de zones déjà existantes comme le plan ancestral de Black Panther. Il s’agit essentiellement d’essayer de déterminer si la TVA est ou non responsable de la surveillance de l’au-delà autant que du multivers. Les utilisateurs discutent désormais de ces sujets sur Reddit.

La discussion a commencé lorsqu’un utilisateur a demandé si la TVA pouvait ou non « accéder et détenir quelqu’un dans le plan Astral ». Ce qui est évidemment une bonne question. Surtout compte tenu de la façon dont les personnages semblent voyager si facilement d’un univers à l’autre.

On garde tout de même en tête que la TVA a pour but de gérer la temporalité sacrée dont l’au-delà n’est pas censé affectée. Cependant, si une personne se trouve être morte puis réapparait dans la temporalité elle pourrait changer le cours des choses. Une surveillance de la TVA serait alors nécessaire pour éviter des résurrections et s’assurer que les morts restent morts.

Bien sûr, si Marvel a à un moment donné un plan pour que TVA s’implique davantage dans l’au-delà, nous pourrions alors voir des surprises majeures à l’avenir. Ouvrir les choses sur l’au-delà permettrait à des personnages comme Iron Man (Robert Downey Jr) ou encore Black Widow (Scarlett Johannson) de revenir dans le MCU. Pour l’instant, cependant, ils garderont probablement les choses simples et garderont uniquement la TVA impliquée dans le multivers.

La première saison de Loki est toujours disponible sur Disney+, quant à la saison 2, elle arrive à partir du 6 octobre sur la plateforme.

Source : Reddit / Crédit ©Marvel