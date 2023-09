DC Studios : Giancarlo Esposito en discussions pour un rôle dans le DCU ?

Giancarlo Esposito aurait eu des discussions avec le directeur de DC Studios, James Gunn, pour un rôle dans le DCU.

James Gunn est actuellement en train de rebooter l’univers DC, qui devrait commencer avec la série télévisée Creature Commandos. Les choses continueront ensuite au cinéma en 2025 avec la sortie du prochain film de Gunn, Superman : Legacy.

Giancarlo Esposito, entre autre connu pour son rôle dans Breaking Bad, a récemment évoqué la possibilité d’apparaître dans l’univers DC. Lors du Comic Con Panama (via GamesRadar+), il a déclaré : « J’ai parlé à James Gunn de la possibilité de jouer dans un film – alors qui sait ? ».

Pour le moment, il est impossible de dire qui il jouera et surtout pour quel projet. Certains se demandent s’il incarnera des personnages comme Lex Luthor, Brainiac ou Martian Manhunter. Cependant, il n’y a pas encore de plans confirmés, il faudra être patient, d’autant qu’avec la grève des acteurs, toutes les négociations et les pourparlers sont en stand-by.

Notez tout de même qu’Esposito n’est pas complètement étranger à DC puisqu’il double Lex Luthor dans la série animée Harley Quinn. Il a donc déjà ses contacts au sein des studios, reste à savoir s cela se transformera en un rôle en live-action sur grand écran ou dans une série.

Esposito a récemment joué dans les séries Kaleidoscope, Better Call Saul, The Mandalorian ou encore The Boys.

