The Umbrella Academy : L’origine des pouvoirs des Hargreeves révélée ? (spoilers)

D’après plusieurs scènes dans la saison 2 de The Umbrella Academy, une théorie émerge concernant l’origine des pouvoirs des héros de la série, ainsi que la véritable nature du père Hargreeves. ATTENTION SPOILERS MAJEURS

La saison 2 de The Umbella Academy a débarqué ce vendredi sur les écrans de Netflix. Une saison 2 qui détonne avec sa première saison, pour une suite sous le thème du voyage dans le temps et de nouveaux mystères qui vont ravir les fans de la série, et les spectateurs avides de réponses concernant cette fratrie particulière.

Dans la saison 2 de The Umbrella Academy, les Hargreeves se retrouvent dans le passé, coincés dans les années 60, sur trois années. Alors que les enjeux se mettent en place autour d’une possible nouvelle apocalypse qui serait liée à l’Assassinat de JFK, d’autres révélations très brèves permettent de répondre peut-être aux origines des pouvoirs de ces super-héros pas comme les autres. A partir de ce point cet article est hautement spoilers, vous êtes averti !

Si l’on sait que la naissance et aptitudes de héros de The Umbrella Academy sont issues d’un phénomène paranormal, puisqu’ils sont tous nés simultanément après une grossesse éclair pour plusieurs femmes le même jour, ces enfants pourraient bien avoir une origine extra-terrestre. Une origine alien, à l’image de celui qui adopté ces enfants : le père, Reginald.

Reginald : les origines

Plusieurs indices laissent entendre depuis la saison 1 que ce dernier n’est pas originaire de la Terre. Si l’on se souvient bien, on le voit dans la scène d’ouverture du final de la première saison de The Umbrella Academy, aux côtés d’une femme alitée et agonisante qui l’encourage à partir. Il se tournera vers une fenêtre laissant voir le départ de plusieurs fusées de la terre.

Juste après ses adieux avec cette femme, on voit ce dernier débarquer à Ellis Island, et acquérir une fabrique de parapluie, qui sera à l’origine du nom de l’Académie qu’il fondera par la suite. Une scène qui n’était pas assez clair quant à l’emplacement de Reginald avant son arrivée à New York dans les années 40, puisque les décors avaient tout du terrestre.

Alien Man

La saison 2 règle cette histoire puisqu’elle révèle sa vraie nature, loin du vieil homme que nous avons découvert en saison 1 et 2. En effet dans une scène dans l’épisode 9 il retire son masque pour laisser paraitre une créature monstrueuse et inhumaine de forme reptilienne, qui va décimer le consortium dont il faisait partie car ces dernier l’ont trahi.

Si Réginald est bien une créature alien sur Terre (ce qui ne sera pas une surprise pour les lecteurs des comics cela dit), rien n’explique clairement l’origine des pouvoirs de Luther, Diego, Klaus, Alison, Vanya et Numero 5. Surtout que ce dernier quand il les rencontre dans le passé n’a pas la moindre idée de qui ils sont, ni des pouvoirs qu’ils possèdent.

Cela dit, au visionnage de cette nouvelle saison de The Umbrella Academy, un autre indice apparaît, qui pourrait être lié à la séquence en flashback de l’épisode final concernant Hargreeves. Un indice qui pourrait bien expliquer l’origine de ces super-héros pas comme les autres.

Curieuse énergie

Toujours dans la séquence pré-générique du final de la saison, alors que Hargreeves regarde des fusées se lancer dehors, il relâche d’un bocal une énergie particulière qui se dissipe dans les airs. Si jusque là cette énergie n’avait pas été vue précédemment, impossible d’en comprendre l’impact dans l’intrigue que nous connaissons.

Mais dans la saison 2, cette énergie est de retour. En effet, alors que Vanya tente de sauver Harlan de la noyade, en lui faisant du bouche à bouche, cette dernière lui transmet de l’énergie, similaire à celle issue du bocal de Hargreeves. Cette énergie permet ainsi à Harlan d’hériter des pouvoirs de Vanya, sans que l’on le sache.

Source des pouvoirs ?

Vanya peut d’ailleurs récupérer cette même énergie comme on a pu le voir dans le final de la saison 2 (bien qu’Harlan conserve une partie de ses pouvoir). On peut donc en déduire que cette énergie est bien la source des pouvoirs de 49 enfants nés simultanément.

Une énergie qui a surement été relâchée par le père Hargreeves sachant qu’elle allait créer des êtres aux pouvoirs phénoménaux. Raison pour laquelle il a traqué ces derniers pour créer son académie. Cela dit aucun autre élément dans The Umbrella Academy ne permet d’être sûr que Hargreeves soit à l’origine concrète des pouvoirs de ses enfants, bien qu’il soit un savant avéré d’une autre planète, visiblement très intéressé par la face cachée de la Lune.

Pour avoir plus de réponse concernant les pouvoirs et l’origine des Hargreeves, et des autres mystère de The Umbrella Academy, comme la Sparrow Academy découverte en fin de saison, il faudra attendre la saison 3 de la série.

Crédit photos : ©Netflix