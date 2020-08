Obi-Wan Kenobi : Luke et Leia seront dans la série de Disney+

Une annonce de casting pour la prochaine série Star Wars de Disney+ laisse croire la présence de Luke et Leia dans Obi-Wan Kenobi

Après le succès de The Mandalorian, récemment salué aux Emmy Awards, la prochaine itération Star Wars sur les écrans de Disney+ sera consacré au personnage emblématique de la saga originelle, le célèbre maître Jedi Obi-Wan Kenobi.

Une série originale qui se focalisera sur le personnage Obi-Wan interprété à nouveau par Ewan McGregor. Si des rumeurs laissaient entendre il y a quelques semaines qu’Hayden Christensen pourrait bien reprendre son rôle d’Anakin Skywalker, une autre annonce aujourd’hui pourrait confirmer le retour des jumeaux maudis de la saga : Luke et Leia.

En effet, une annonce de casting confirme que la production est à la recherche de jeunes acteurs pour interpréter des jumeaux, dans des rôles principaux. L’annonce décrit ces rôles principaux plus en détails : « Une fille, caucasienne, 8-11 ans, pour interpréter une fille précoce. Un garçon, caucasien, 8-11 ans, pour interpréter une garçon précoce. ».

L’âge et la description des personnages, connaissant l’univers d’Obi-Wan et la saga des années 2000 de Lucas, sont sans équivoque, prouvant que les personnages mythiques de la saga seront bien au centre de l’intrigue qui reste pour le moment secrète, bien qu’il soit certain désormais qu’elle se déroule après les Épisodes I, II et III de la saga.

Pour rappel, la seule fois où nous avons vu les jumeaux Luke & Leia enfants dans cette saga étaient dans l’Episode III de Star Wars : La revanche des Sith, juste après leur naissance.

La série Obi-Wan Kenobi, en développement actuellement, est écrite par Joby Harold (Army of the Dead, Le roi Arthur: La Légende d’Excalibur). Deborah Chow (The Mandalorian, better Call Saul) sera à la réalisation.

Aucune date de diffusion pour la série n’a été communiquée à ce jour.

Source : Movieweb / Crédit photo : Lucasfilm / ©Disney