Obi-Wan Kenobi : Hayden Christensen de retour en Anakin dans la série Disney+ ?

Une rumeur annonce Hayden Christensen de retour en Anakin dans la série Disney+ Obi-Wan Kenobi.

Anakin Skywalker sera-t-il présent dans la série Obi-Wan Kenobi ? C’est la dernière rumeur en date concernant la prochaine série de Disney+ qui marquera le retour d’Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan.

Selon LRM, Hayden Christensen ferait son retour dans l’univers de Star Wars. Il tenait le rôle d’Anakin dans L’Attaque des Clones et La Revanche des Sith. Mais attention, cette information est à prendre avec des pincettes puisque rien n’a été confirmé par Lucasfilm ni Disney.

Il est dit qu’il aura signé pour être régulier ce qui signifie qu’il aurait un rôle important dans la série et pas un simple caméo. Si cette nouvelle se confirme, elle devrait être annoncé durant la Star Wars Celebration qui se tiendra au mois d’août.

Nous avons vu Anakin pour la dernière fois à la fin de La Revanche des Sith, Obi-Wan (Ewan McGregor) battant son ancien apprenti sur Mustafar, le laissant pour mort. Anakin a été secouru par Palpatine mais, compte tenu de ses blessures, l’ancien Jedi avait besoin d’un costume pour l’aider à rester en vie. C’est alors que Dark Vador, tel que nous le connaissons, est né.

On attend de voir si cette information est véridique où si elle est sans fondement.

Joby Harold (Army of the Dead, Le roi Arthur: La Légende d’Excalibur) écrit la série, avec Deborah Chow (The Mandalorian) à la réalisation.

Source : LRM / Crédit : Lucasfilm