Tortues Ninja : Reboot animé par Seth Rogen et Evan Goldberg

Seth Rogen et Evan Goldberg préparent un reboot animé des Tortues Ninja pour le grand écran.

Les Tortues Ninja vont bientôt être de retour. Seth Rogen, Evan Goldberg et James Weaver devraient commencer à travailler sur un tout nouveau film Teenage Mutant Ninja Turtles animé, selon un communiqué de Nickelodeon mardi. Le film sera réalisé par Jeff Rowe et écrit par Brendan O’Brian.

« Ajouter le génie de Seth, Evan et James à l’humour et à l’action qui fait déjà partie intégrante de TMNT va en faire une réinvention de niveau supérieur de la propriété », a déclaré Brian Robbins, président, Kids & Family pour ViacomCBS. « J’ai hâte de voir ce qu’ils font, et je sais que Ramsey Naito et son équipe sont ravis de prendre le Nick Animation Studio dans une autre grande direction avec leur tout premier film d’animation CG. »

Les Tortues Ninja ont fait leurs débuts sur grand écran en 1990 puis le film aura deux suites. Un reboot des films originaux a ensuite été fait par Nickelodeon Movies en collaboration avec Paramount Pictures en 2014, suivi d’une suite en 2016. Un film d’animation crossover Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles est sorti en 2019.

Il a été annoncé précédemment que Nickelodeon et Netflix s’étaient associés sur un projet distinct, un film d’animation 2D original basé sur l’actuelle série Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles.

