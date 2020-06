Les Nouveaux Mutants : Storm et Professeur X des X-Men ont failli apparaître dans le film

Storm et Professeur X ont failli faire une apparition dans le film Les Nouveaux Mutants.

Le film Les Nouveaux Mutants a encore récemment vu sa sortie en salle être décalée à cause de la pandémie de coronavirus qui a forcé toutes les cinémas à fermer pour éviter la propagation de COVID-19.

Alors que le film a désormais une nouvelle date pour le mois d’août, on apprend qu’une version précédente du scénario voyait la présence de deux personnages bien connus des fans des X-Men.

Selon le compte Twitter Mutants Updates, le réalisateur Josh Boone a confirmé la présence de Srorm (Alexandra Shipp) et du Professeur X (James McAvoy) : « Josh Boone a confirmé que la première ébauche de #NewMutants aurait montré les mutants dans la X-Mansion avec Xavier (McAvoy) et Storm (Shipp) reprenant leurs rôles. »

Josh Boone has confirmed that #NewMutants early draft would have featured the mutants in X-Mansion with Xavier (McAvoy) and Storm (Shipp) reprising their roles. The movie was also supposed to be in X-Men: Apocalypse timeline but that was later dropped to make it an standalone. pic.twitter.com/SZ39G32OJ7

— New Mutants Updates (@NewMutantsUp) May 27, 2020