Sans un bruit 2 : Surprise dans le spot TV du Super Bowl

Découvrez la nouvelle bande-annonce du film Sans un bruit 2 dévoilée à l’occasion du Super Bowl.

Une nouvelle bande-annonce du film Sans un Bruit 2 a été dévoilée ce week-end à l’occasion du Super Bowl, grand-messe du football américain. Les films à venir profitent de cette plateforme pour dévoiler leurs bandes-annonces.

Cette bande-annonce, qui est plus un spot, dévoile le retour surprise du personnage de John Krasinski, qui a aussi réalisé le film. Il se sacrifie à la fin du premier film, c’est donc à travers un flashback qui fait une apparition dans la suite.

La famille Abbott doit ainsi trouvé un refuge pour échapper aux créatures qui attaquent et tuent tout ce qui fait du bruit. Evelyn et ses enfants découvrent un groupe mystérieux dont certains membres sont joués par Cillian Murphy et Djimon Hounsou. Le personnage de Murphy prévient Evelyn que les gens qui restent ne valent pas tous la peine d’être sauvés.

Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit faire face au danger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin.

Sans un Bruit 2 sort le 18 mars 2020.

Sans un Bruit 2 – Bande-annonce du Super Bowl