Loki : Owen Wilson dans la série Marvel de Disney+

Owen Wilson rejoint Tom Hiddleston dans la série Marvel Loki, bientôt sur Disney+.

La série Loki commence enfin à prendre forme avec l’annonce d’un acteur qui rejoint Tom Hiddleston dans son aventure télé. Selon Deadline et Variety, Owen Wilson rejoint la série Loki. Disney+ et les représentants de Wilson n’ont cependant pas confirmé l’information.

Pour le moment, le rôle de Wilson n’est pas connu, mais il devrait jouer un personnage très important dans la série.

La série Loki suivra le personnage titre dans une chronologie alternative, après qu’il se soit échappé de New York durant la bataille avec le Tesseract dans Avengers Endgame. Si techniquement Loki est mort dans Infinity War, la version de la série est une version plus ancienne.

La série est actuellement en production et devrait être diffusée sur Disney+ l’année prochaine. Loki n’est pas la seule série dérivée des films Avengers à venir sue la plateforme Disney. WandaVision avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany ainsi que Falcon and the Winter Soldier avec Anthony Mackie et Sebastian Stan, sont actuellement en tournage. Ces séries font partie de la phase 4 de Marvel.

Disney+ débarque en France le mois prochain.

Source : Variety et Deadline / Crédit ©DR et Marvel