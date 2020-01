Disney+ avance son lancement en France et confirme le prix

Disney+ confirme ses prix et arrivera plus tôt que prévu en France et dans d‘autres pays européens.

La date de lancement de Disney+ a été avancée d’une semaine. Alors que la nouvelle plateforme de streaming devait arriver chez nous le 31 mars, elle sera disponible dès le 24 mars pour la somme de 6,99€ par mois ou 69,99€ par an.

Le service sera disponible à cette date en France mais aussi au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse. La plateforme sera ensuite disponible dans d’autres marchés d’Europe occidentale, dont la Belgique, les pays nordiques et le Portugal cet été.

Pour rappel, le service diffuse des contenus de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, et National Geographic. Des programmes nouveaux comme The Mandalorian, High School Musical: The Musical: The Series, The World According To Jeff Goldblum, ou encore le reboot de La Belle et le Clochard, font partie de la plateforme.

Dans les mois à venir, les abonnés découvriront de nouvelles séries dans les univers de Marvel ou encore Star Wars.

Disney+ est disponible aux Etats-Unis et au Canada depuis le mois de novembre dernier. Le studio affirme avoir enregistré 10 millions d’abonnements le premier jour.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+