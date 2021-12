Superman & Lois saison 2 : Le showrunner tease plusieurs méchants

Le showrunner de Superman & Lois tease plusieurs méchants pour la saison 2.

La série Superman & Lois de la CW, reviendra pour sa deuxième saison dans quelques semaines et alors que la première saison de la série a vu Superman (Tyler Hoechlin) et sa famille se battre contre Morgan Edge/Tal-Rho (Adam Rayner), le héros et ses proches auront de nouveaux défis à relever dans la saison 2. Selon le showrunner de la série Todd Helbing, il y aura plusieurs méchants face à Clark Kent et Lois Lane (Elizabeth Tulloch) dans la deuxième saison de la série.

Dans une récente interview avec SFX Magazine (via Gamesradar), Helbing a expliqué que les téléspectateurs sauront très rapidement quelle direction prendra la saison 2 de la série et qu’il y a un méchant à venir qui sera un « énorme casse-tête » pour Clark.

« Les fans vont connaître le chemin que nous empruntons très rapidement », a déclaré Helbing. « D’une très bonne manière, le problème de Superman est de gérer les problèmes qu’il a en tant que père. C’est un méchant en particulier, plus j’en parle, plus les gens vont comprendre de qui il s’agit. Mais Superman a affaire à un ennemi qui va être un énorme casse-tête pour lui. »

Helbing a poursuivi : « Il y a vraiment plusieurs méchants. Les deux méchants affectent personnellement Clark et Lois. Nous commençons avec un méchant qui est vraiment plus Superman, tout en mettant en place le méchant de Lois. Ils ne travaillent pas ensemble, mais ils se passent la main de manière assez cool cette saison. L’un d’eux arrive au premier plan et, à bien des égards, est plus puissant que l’autre. Il faudra toute l’équipe, d’une manière différente de l’année dernière, pour arrêter cette personne. »

Synopsis 2×01

La série reprend après l’issue choquante de la confrontation entre Tal-Rho (Adam Rayner) et Superman (Tyler Hoechlin). Lois (Elizabeth Tulloch) et Clark se disputent en tant couple tandis que Chrissy (Sofia Hasmik) s’adapte à la gestion de The Smallville Gazette avec Lois.

Ailleurs, Jonathan (Jordan Elsass) fait face à de nouveaux défis sur le terrain de football, et les secrets menacent de détruire la relation croissante de Jordan (Alex Garfin) et Sarah (Inde Navarrette).

Pendant ce temps, Kyle (Erik Valdez) s’inquiète de l’implication de Lana (Emmanuelle Chriqui) avec un nouveau candidat à la mairie. Enfin, John Henry Irons (Wolé Parks) et sa fille Natalie (Tayler Buck) tentent de faire de cette nouvelle Terre leur foyer.

Le premier épisode de la saison 2 a été réalisé par Gregory Smith et écrit par Brent Fletcher et Todd Helbing.

Superman et Lois revient mardi 11 janvier 2022 pour la saison 2 sur la CW. La première saison est actuellement diffusée en France sur Salto.

Source : SFX Magazine / Crédit ©CW