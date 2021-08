Superman & Lois saison 1 : Apparition surprise dans le final (Spoilers)

Retour sur le final de Superman & Lois qui conclue une première saison assez solide. Spoilers.

Quand Superman & Lois a démarré en février dernier, la nouvelle série de l’Arrowverse offrait un premier épisode solide et intrigant. 15 épisodes plus tard, on peut dire que la série tient sur ses pattes et conclue sa première saison avec un final plein d’action et une arrivée à laquelle on ne s’attendait pas.

Après qu’Edge ait implanté la conscience de Zeta-Rho dans la tête de Jordan et converti une poignée de soldats du DOD en l’inquiétant « Conseil de défense » de Krypton, la menace est trop grande pour que Clark puisse la gérer seul. Il s’allie ainsi à John Henry Irons et ils forment un plan pour abattre Edge, tandis que Lois et Jonathan s’associent pour sauver l’âme de Jordan, et que la famille Cushing, Chrissy et le général Lane s’activent pour aider à évacuer les habitants de Smallville. Ce final tente ainsi de tisser ensemble à peu près toutes les histoires majeures de la saison de manière plutôt réussie.

La majorité de Last Sons Of Krypton (réalisé par Tom Cavanagh de The Flash) est une longue bataille pour arrêter l’Eradicateur alias Morgan Edge alias Zal-Roh et sauver l’âme de Jordan. Et bien que cela ne laisse pas autant de temps pour les scènes centrées sur les personnages qu’on l’aurait souhaité, cela donne à Superman & Lois suffisamment d’espace pour montrer ses effets visuels impressionnants et quelques moments déchirants à gros enjeux. La première scène où Clark doit combattre un Jordan possédé à côté d’un tas de lave bouillante est particulièrement déchirante. Il en va de même pour les scènes de Smallville transformée en une zone de guerre.

Manque de connexion aux autres séries

Les séries spin-offs précédentes de l’Arrowverse ont toujours été plus étroitement liées les unes aux autres, ce qui a amené certains à se demander comment Superman & Lois s’intègre par rapport à ce qui se passe dans les autres séries DC de la CW. Clairement, la pandémie mondiale a changé pas mal de choses devant et derrière la caméra. Il était même censé y avoir un crossover Arrowverse entre Superman & Lois et Batwoman, mais il a été annulé en raison des restrictions COVID-19. Cela n’empêche pas de pouvoir faire des références aux autres parce que Clark et Lois les connaissent bien. Le seul lien qu’il y a eu fut le passage éclair de Diggle et la mention d’Argus et de Lyla. Autrement, Superman & Lois est resté dans sa bulle.

L’absence totale de Supergirl est aussi assez dommage. Ce n’est pas tant le fait qu’on ne l’a pas vue, c’est compréhensible avec la pandémie et le fait que Melissa Benoist était enceinte, mais à aucun moment la série ne fait référence à elle. C’est comme si elle n’existait pas. C’est triste alors que la saison entière n’a cessé de parler de Krypton et de ses derniers survivants. Peu importe où elle se trouve, Kara fait partie de leur famille et le fait qu’elle n’est pas été mentionnée au moins une fois est vraiment contrariant. Si on comprend que la série veut se bâtir par elle-même sans trop dépendre des autres, Superman & Lois fait partie de l’Arrowverse. Les personnages sont bien sur la Terre Première parce que Crisis on Infinite Earths l’a confirmé.

Crisis on Infinite Earths a changé la chronologie de Lois et Clark car ils venaient à l’origine de la Terre-38 (la même que Kara), où leur histoire était différente. Avant Crisis, ils n’avaient qu’un enfant, mais lors de la création d’Earth-Prime, leur vie de famille a été modifiée et ils ont maintenant deux fils adolescents, Jonathan et Jordan Kent. Les événements de la saison 1 de Superman & Lois se déroulent près d’un an après les événements du dernier crossover. Cela confirme ainsi que ce sont bien les mêmes personnages et non des doppelgangers.

Bonne conclusion

Pour en revenir à l’histoire de la saison, dans l’ensemble, même si certains points sont assez faciles (la manière dont Lois a réussi à sauver son fils), c’est un final de saison plutôt bien fait pour Superman & Lois. Les acteurs arrivent à fournir des performances émotionnelles et crédibles, ce qui aident grandement parce que la mission de sauver le monde du frère diabolique de Clark est un peu vite expédiée.

John Henry Irons a aussi son moment pour briller. Quand on pense qu’il a commencé la saison en tant qu’ennemi, il est bon de voir que la série prend le temps de lui donner un vrai moment d’émotion. Pendant une seconde durant le final, on a cru que c’était terminé pour lui mais il est sauvé et la toute fin de l’épisode lui redonne de l’espoir. Alors qu’on la pensait morte, sa fille Natalie fait son apparition surprise. On finit ainsi la saison sur une note positive pour tout le monde mais avec une question sur la réapparition de Natalie. Compte tenu de la façon sombre dont cela a commencé, c’est une bonne chose que Superman & Lois se termine sur une note aussi optimiste. Pour une série qui a commencé avec une intrigue intéressante mais fine, Superman & Lois a bien su corriger le tire avec plus de substance.

Ce final permet à la série de clore un chapitre proprement pour que la saison 2 commence sur de bonnes bases, apprenant de ses erreurs. Mis à part quelques erreurs ça et là, Superman & Lois a proposé une version rafraîchissante et originale du mythe de la famille de super-héros. Espérons que la saison deux continuera de s’améliorer et sera plus connectée avec le reste de l’Arrowverse. Avec Supergirl qui se termine bientôt, Superman & Lois devra prendre une place encore plus centrale dans cet univers.

Crédits ©CW